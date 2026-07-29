При пожаре в Нижнем Новгороде погибли три лошади и три пони

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижнем Новгороде на улице Зеленхозовская произошел пожар в помещении сенохранилища, охвативший площадь в 1500 квадратных метров.
- В результате пожара погибли три пони и три лошади, эвакуированы 69 лошадей и 4 человека.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Три лошади и три пони погибли при пожаре в конюшне в Нижнем Новгороде, сообщает МЧС региона.
По данным ведомства, возгорание возникло в среду днем на улице Зеленхозовская в помещении сенохранилища. По предварительным данным, площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Из здания эвакуировали 4 человек. Кроме того, сотрудники МЧС вывели из конюшни лошадей.
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"Объявлена ликвидация открытого горения. Эвакуированы 69 лошадей. К сожалению, погибли три пони и три лошади", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Нижегородской области.
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