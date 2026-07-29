В египетском порту Дамиетта вспыхнул пожар на газовозах и сухогрузах

"Пожар охватил несколько газовозов с СПГ и сухогрузов у СПГ-терминала в порту Дамиетты. Силы гражданской обороны и компетентные органы немедленно начали борьбу с огнем, чтобы не допустить его распространения на другие части терминала", - сообщила газета.