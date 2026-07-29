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В египетском порту Дамиетта вспыхнул пожар на газовозах и сухогрузах - РИА Новости, 29.07.2026
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19:21 29.07.2026
В египетском порту Дамиетта вспыхнул пожар на газовозах и сухогрузах

Al-Nahar: в египетском порту Дамиетта вспыхнул пожар на газовозах и сухогрузах

© СоцсетиПожар в египетском порту Дамиетта
Пожар в египетском порту Дамиетта - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Соцсети
Пожар в египетском порту Дамиетта
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар вспыхнул на нескольких газовозах с СПГ и сухогрузах у терминала в порту Дамиетта.
  • Министерство нефти и природных ресурсов Египта оценивает ущерб и изучает причины инцидента.
СТАМБУЛ, 29 июл – РИА Новости. Пожар вспыхнул на нескольких газовозах и сухогрузах у египетского порта Дамиетта, идет оценка ущерба, сообщила в среду газета Al-Nahar.
"Пожар охватил несколько газовозов с СПГ и сухогрузов у СПГ-терминала в порту Дамиетты. Силы гражданской обороны и компетентные органы немедленно начали борьбу с огнем, чтобы не допустить его распространения на другие части терминала", - сообщила газета.
Министерство нефти и природных ресурсов Египта оценивает ущерб и изучает причины инцидента, отметила газета.
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