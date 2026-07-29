В египетском порту Дамиетта вспыхнул пожар на газовозах и сухогрузах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар вспыхнул на нескольких газовозах с СПГ и сухогрузах у терминала в порту Дамиетта.
- Министерство нефти и природных ресурсов Египта оценивает ущерб и изучает причины инцидента.
СТАМБУЛ, 29 июл – РИА Новости. Пожар вспыхнул на нескольких газовозах и сухогрузах у египетского порта Дамиетта, идет оценка ущерба, сообщила в среду газета Al-Nahar.
"Пожар охватил несколько газовозов с СПГ и сухогрузов у СПГ-терминала в порту Дамиетты. Силы гражданской обороны и компетентные органы немедленно начали борьбу с огнем, чтобы не допустить его распространения на другие части терминала", - сообщила газета.
Министерство нефти и природных ресурсов Египта оценивает ущерб и изучает причины инцидента, отметила газета.