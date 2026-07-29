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Площадь пожара на заминированных территориях в Карабахе увеличилась - РИА Новости, 29.07.2026
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17:08 29.07.2026 (обновлено: 17:48 29.07.2026)
Площадь пожара на заминированных территориях в Карабахе увеличилась

Пожар на заминированных территориях в Карабахе перекинулся на села

© Фото : МЧС АзербайджанаСотрудники пожарной службы МЧС Азербайджана
Сотрудники пожарной службы МЧС Азербайджана - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : МЧС Азербайджана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар начался на территории села Мерзили Агдамского района и перекинулся на близлежащие села.
  • Тушение пожара осложняется заминированностью территорий и ветреной погодой, на отдельных участках слышны взрывы боеприпасов.
БАКУ, 29 июл - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший накануне на заминированных территориях в Агдамском районе Карабаха, перекинулся на близлежащие села, сообщает в среду азербайджанское агентство АзерТадж.
"Пожар, начавшийся накануне на территории села Мерзили Агдамского района, расширился в направлении сел Багбанлар, Сайбалы, Исмаилбейли и Пирзадлы. Проведение работ по тушению осложняется заминированностью территорий и ветреной погодой", - говорится в сообщении.
По информации местных СМИ, на отдельных участках, охваченных огнем, слышны взрывы боеприпасов, оставшихся в земле. Операция по тушению пожара продолжается.
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