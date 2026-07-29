Площадь пожара на заминированных территориях в Карабахе увеличилась

"Пожар, начавшийся накануне на территории села Мерзили Агдамского района, расширился в направлении сел Багбанлар, Сайбалы, Исмаилбейли и Пирзадлы. Проведение работ по тушению осложняется заминированностью территорий и ветреной погодой", - говорится в сообщении.