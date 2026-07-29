Площадь пожара на заминированных территориях в Карабахе увеличилась

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар начался на территории села Мерзили Агдамского района и перекинулся на близлежащие села.
- Тушение пожара осложняется заминированностью территорий и ветреной погодой, на отдельных участках слышны взрывы боеприпасов.
БАКУ, 29 июл - РИА Новости. Пожар, вспыхнувший накануне на заминированных территориях в Агдамском районе Карабаха, перекинулся на близлежащие села, сообщает в среду азербайджанское агентство АзерТадж.
"Пожар, начавшийся накануне на территории села Мерзили Агдамского района, расширился в направлении сел Багбанлар, Сайбалы, Исмаилбейли и Пирзадлы. Проведение работ по тушению осложняется заминированностью территорий и ветреной погодой", - говорится в сообщении.
По информации местных СМИ, на отдельных участках, охваченных огнем, слышны взрывы боеприпасов, оставшихся в земле. Операция по тушению пожара продолжается.