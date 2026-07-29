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Пожар на складе Wildberries в Рязани локализовли - РИА Новости, 29.07.2026
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14:52 29.07.2026
Пожар на складе Wildberries в Рязани локализовли

Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализовали

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализован.
  • Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар в логистическом комплексе Wildberries после атак ВСУ в Рязани локализован, большую часть товаров удалось сохранить, сообщила компания.
Губернатор Павел Малков ранее в среду сообщил, что шесть человек госпитализированы после отражения атаки БПЛА в Рязанской области, есть возгорание на промышленных территориях. А Wildberries в свою очередь сообщал об эвакуации своего местного логистического комплекса в соответствии с требованиями безопасности.
"Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута", - говорится в сообщении Wildberries.
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РязаньРязанская областьВайлдберриз (Wildberries)Павел МалковПроисшествия
 
 
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