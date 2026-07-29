Пожар на складе Wildberries в Рязани локализовли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализован.
- Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пожар в логистическом комплексе Wildberries после атак ВСУ в Рязани локализован, большую часть товаров удалось сохранить, сообщила компания.
Губернатор Павел Малков ранее в среду сообщил, что шесть человек госпитализированы после отражения атаки БПЛА в Рязанской области, есть возгорание на промышленных территориях. А Wildberries в свою очередь сообщал об эвакуации своего местного логистического комплекса в соответствии с требованиями безопасности.
"Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута", - говорится в сообщении Wildberries.
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