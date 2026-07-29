ФНС сообщила о росте поступления налогов в бюджет России

Краткий пересказ от РИА ИИ Поступления налогов в бюджетную систему РФ за первое полугодие текущего года выросли на 8% и составили 31 триллион рублей.

Налоговые доходы федерального бюджета увеличились на 6%, а поступления в региональные бюджеты — на 8%.

Нерырьевые доходы составили 90% поступлений бюджета, показав рост на 25%.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Поступления налогов в бюджетную систему РФ за первое полугодие текущего года выросли на 8% - до 31 триллиона рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Поступления в бюджетную систему РФ за первое полугодие 2026 года составили 31 триллион рублей и превысили показатели прошлого года на 8%, или 2,4 триллиона рублей", - сказал Егоров

Поступления в региональные бюджеты выросли также на 8%. А налоговые доходы федерального бюджета увеличились на 6% по сравнению с первым полугодием 2025 года, или на 765 миллиардов рублей.

При этом несырьевые доходы составили 90% поступлений бюджета, показав рост на 25%.

Глава правительства отметил на встрече, что от ФНС сейчас во многом зависит безусловное выполнение социальных обязательств бюджета, финансирование программ развития экономики, промышленности, здравоохранения и социальной сферы, и попросил главу ведомства лично контролировать вопросы налогового администрирования.