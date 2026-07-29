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ФНС сообщила о росте поступления налогов в бюджет России - РИА Новости, 29.07.2026
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11:42 29.07.2026
ФНС сообщила о росте поступления налогов в бюджет России

Поступления налогов в бюджет России за первое полугодие выросли на 8%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поступления налогов в бюджетную систему РФ за первое полугодие текущего года выросли на 8% и составили 31 триллион рублей.
  • Налоговые доходы федерального бюджета увеличились на 6%, а поступления в региональные бюджеты — на 8%.
  • Нерырьевые доходы составили 90% поступлений бюджета, показав рост на 25%.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Поступления налогов в бюджетную систему РФ за первое полугодие текущего года выросли на 8% - до 31 триллиона рублей, сообщил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Поступления в бюджетную систему РФ за первое полугодие 2026 года составили 31 триллион рублей и превысили показатели прошлого года на 8%, или 2,4 триллиона рублей", - сказал Егоров.
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Поступления в региональные бюджеты выросли также на 8%. А налоговые доходы федерального бюджета увеличились на 6% по сравнению с первым полугодием 2025 года, или на 765 миллиардов рублей.
При этом несырьевые доходы составили 90% поступлений бюджета, показав рост на 25%.
Глава правительства отметил на встрече, что от ФНС сейчас во многом зависит безусловное выполнение социальных обязательств бюджета, финансирование программ развития экономики, промышленности, здравоохранения и социальной сферы, и попросил главу ведомства лично контролировать вопросы налогового администрирования.
"Просил бы вас продолжать на личном контроле держать все связанные с совершенствованием, с эффективностью налогового администрирования", - сказал Мишустин.
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