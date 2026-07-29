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Число пострадавших при атаке в Таганроге выросло до двух - РИА Новости, 29.07.2026
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08:14 29.07.2026 (обновлено: 08:17 29.07.2026)
Число пострадавших при атаке в Таганроге выросло до двух

Число пострадавших при воздушной атаке в Таганроге выросло до двух

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших из-за воздушной атаки в Таганроге возросло до двух.
  • Жители поврежденного многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за воздушной атаки в Таганроге возросло до двух, госпитализирован еще один человек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее глава региона сообщал о падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом во время атаки по Таганрогу в Ростовской области, там погибла женщина и пострадал мужчина.
«
"В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Людям оказана необходимая помощь.
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