Число пострадавших при атаке в Таганроге выросло до двух

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших из-за воздушной атаки в Таганроге возросло до двух.
- Жители поврежденного многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число пострадавших из-за воздушной атаки в Таганроге возросло до двух, госпитализирован еще один человек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее глава региона сообщал о падении обломков ракеты на жилой многоквартирный дом во время атаки по Таганрогу в Ростовской области, там погибла женщина и пострадал мужчина.
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"В Таганроге еще один человек пострадал, госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь", - написал Слюсарь в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что жители поврежденного в результате падения обломков БПЛА и ракет многоквартирного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Людям оказана необходимая помощь.
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