Полнолуние в июле 2026: когда и где наблюдать за Оленьей Луной

Полнолуние — одна из фаз лунного цикла, когда солнце полностью освещает видимую с Земли поверхность спутника. Какого числа будет полнолуние в июле 2026 года, дата и время астрономического явления и почему Луна в этот период называется "Оленьей" — в материале РИА Новости.

Дата полнолуния: 29 июля 2026 года

Время (МСК): 17:36

Название: Оленья Луна

Фаза: полнолуние (100% освещенности)

Полнолуние в июле

Каждый человек хотя бы раз в жизни смотрел на полную Луну и погружался в совершенно особое состояние. Для одних это явление представляет собой научную ценность, для других — духовную, для третьих — эстетическую.

Как известно, фаза полнолуния представляет собой не протяженное во времени явление, а лишь один миг, когда Солнце полностью освещает ту часть поверхности Луны, которая видна с Земли.

В июле 2026 года полнолуние наступит 29 числа в 17:36 по московскому времени и пройдет в знаке Водолея. Для России момент пика придется на светлое время суток, поэтому полностью освещенный диск над горизонтом жители большинства регионов страны увидят уже после захода солнца — вечером того же дня.

« "Особенностью данного полнолуния будет являться то, что рядом с Луной встанет близко планета Плутон, а напротив них Юпитер. В астрологии Плутон отвечает за сильные трансформации и изменения, а Юпитер за все крупномасштабное и иностранное. В это время могут произойти сильные изменения в теме политики, особенно связанные с иностранными темами. Может произойти накопление военной обстановки или наоборот ее спад. Также могут произойти изменения в сфере современных технологий или соц. сетей, какие-то кардинальные изменения связанные с ними", — делится астролог Екатерина Максимова.

Как отмечает астролог, влияние полнолуния начинает ощущаться примерно за три дня до его точной фазы, достигает максимума в день полнолуния и постепенно ослабевает в течение трех последующих дней. Таким образом, период действия полнолуния составляет около недели.

Что касается влияния полнолуния на самочувствие, однозначного научного подтверждения этого факта нет. С точки зрения науки, солнечная активность влияет на человека. Но относительно фаз Луны, и, в первую очередь, полнолуния, нет единого мнения. Есть данные , что фазы Луны влияют на пчел, рыб, некоторых птиц и амфибий, но что именно происходит во время полнолуния с человеческим организмом — исследователи расходятся во мнениях.

Когда и где наблюдать

Наблюдать полнолуние можно практически из любой точки страны — для этого не требуется специальное оборудование, достаточно открытого участка неба в направлении восточного и юго-восточного горизонта, откуда спутник будет восходить.

Идеальный угол обзора можно будет поймать за городом, вдали от уличного освещения: засветка крупных населенных пунктов заметно снижает контрастность лунного диска и мешает разглядеть детали поверхности. Для более подробного рассмотрения кратеров и морей пригодится бинокль или небольшой телескоп, хотя невооруженным глазом Оленья Луна тоже выглядит эффектно.

В Северном полушарии диск Луны в это полнолуние будет расположен низко над горизонтом — из-за этого спутник кажется визуально крупнее и нередко приобретает желтоватый или медный оттенок. Чем ниже светило над линией горизонта, тем толще слой атмосферы проходит лунный свет и тем заметнее становится рассеивание коротких волн спектра, из-за чего диск окрашивается в красные и оранжевые тона.

Почему июльское полнолуние называют Оленьей Луной

Июльское полнолуние принято называть "Оленьей луной". Традиция восходит к индейским племенам, которые соотносили явление с периодом, когда у самцов оленей начинают расти новые рога.

Июльское полнолуние еще именуют "Грозовой Луной", так как в середине лета часто наблюдаются дожди с грозами. У коренных народов Аляски популярно название "Луна лосося", что отражает сезонный ход этой рыбы. А в европейской культуре это "Сенная Луна" — что означало начало сенокоса.

Какие звезды будут рядом с Луной в июле

В период полнолуния июле формируется тригон Урана и Плутона — редкая и, по мнению астрологов, благоприятная конфигурация, которая будет точной 18 июля и продержится в действии еще несколько лет. Добавляет напряжения месяцу и ретроградный Меркурий: он движется в обратном направлении до 23 июля, что традиционно связывают с задержками в делах и непониманием в общении.

На звездном небе в это же время хорошо виден "Летний треугольник" — комбинацию из трех ярких звезд, который традиционно сопровождает июльские полнолуния. После полуночи над Луной можно разглядеть Вегу, Денеб и Альтаир — они образуют характерный треугольник, заметный даже без оптики.

Мнение эксперта

« В период полнолуния рекомендуется уделить внимание отношениям с друзьями, единомышленниками и коллективом. Если общение с кем-то давно перестало приносить радость или стало тяготить, это подходящее время, чтобы завершить такие отношения. Если же вы были в ссоре с близким другом или давно хотели возобновить общение, полнолуние может стать хорошим поводом сделать первый шаг к примирению. Также стоит пересмотреть свое отношение к социальным сетям и времени, которое вы проводите в интернете. Если чувствуете, что онлайн занимает слишком большую часть вашей жизни, попробуйте сократить экранное время. Полезно также провести "цифровую уборку": отписаться от ненужных аккаунтов, удалить лишние посты и фотографии, а также привести в порядок список подписок и подписчиков. Екатерина Максимова астролог астролог

Вопросы и ответы

Когда будет полнолуние в июле 2026?

29 июля 2026 года в 17:36 по московскому времени наступит полнолуние. В этот момент Луна будет полностью освещена Солнцем.

Почему июльское полнолуние называют Оленьей Луной?

Название происходит из североамериканских традиций, связанных с периодом роста рогов у оленей летом.

Во сколько будет полнолуние в июле 2026?

17:36 по московскому времени (14:36 UTC).

Как лучше наблюдать полнолуние?

Лучше всего наблюдать за городом при ясной погоде и минимальной засветке.