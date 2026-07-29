В Кировской области перезахоронили останки бойцов РККА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Останки трех бойцов из Кировской области, защищавших Москву в начале Великой Отечественной войны, перезахоронили в их родном регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Специалистам удалось установить имена героев. Ими оказались уроженцы Юрьянского района Петр Перминов, Иван Саков и Алексей Слаутин. Все они служили в составе 113-й стрелковой дивизии и погибли 1–2 октября 1941 года, защищая рубежи на реке Шуица.