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В Кировской области перезахоронили останки бойцов РККА - РИА Новости, 29.07.2026
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13:03 29.07.2026
В Кировской области перезахоронили останки бойцов РККА

Останки трех защитников Москвы перезахоронили в Кировской области

© РИА Новости / Владимир Минкевич | Перейти в медиабанкБитва за Москву. Красноармейцы у подбитого немецкого танка в подмосковной деревне
Битва за Москву. Красноармейцы у подбитого немецкого танка в подмосковной деревне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Минкевич
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Битва за Москву. Красноармейцы у подбитого немецкого танка в подмосковной деревне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Останки трех бойцов Красной армии, погибших в 1941 году в ходе битвы за Москву, перезахоронили в Юрьянском районе Кировской области.
  • Останки бойцов были обнаружены поисковиками во время всероссийской акции «Вахта памяти» в Смоленской области.
  • Удалось установить имена погибших: Петр Перминов, Иван Саков и Алексей Слаутин, они служили в составе 113-й стрелковой дивизии.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Останки трех бойцов из Кировской области, защищавших Москву в начале Великой Отечественной войны, перезахоронили в их родном регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В Юрьянском районе состоялась торжественная церемония захоронения останков трех бойцов Красной армии, погибших в 1941 году в ходе битвы за Москву. Их останки обнаружены поисковиками во время всероссийской акции "Вахта памяти" в Смоленской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Специалистам удалось установить имена героев. Ими оказались уроженцы Юрьянского района Петр Перминов, Иван Саков и Алексей Слаутин. Все они служили в составе 113-й стрелковой дивизии и погибли 1–2 октября 1941 года, защищая рубежи на реке Шуица.
Отмечается, что в церемонии прощания приняли участие родственники бойцов, представители поисковых отрядов, молодежных патриотических объединений Кировской и Смоленской областей.
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