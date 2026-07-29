Москвичей предупредили о сильном ливне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие часы Москву вновь накроют интенсивные ливни с количеством осадков до 5–7 литров на квадратный метр.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Интенсивные ливни вновь накроют Москву в ближайшие часы, выпадет до 5-7 литров небесной воды на метр квадратный, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сейчас в ненастье наступила пауза, однако "глаза и уши" синоптиков – метеорадары - показывают на индикаторах кругового очередную мощную засветку от кучево-дождевых облаков, надвигающихся с северо-запада, а значит, в ближайшие часы столицу вновь накроют интенсивные ливни - до 5-7 литров небесной воды на метр квадратный", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что по климату именно 29 июля в Центральной России должно быть самым теплым днем в году, но "на улице зябко - лето, опять обманув ожидания, за сутки превратилось в осень".
"Еще вчера столбик термометра в Москве показывал почти плюс 30, а сегодня снова резко похолодало на целых 10 градусов. Солнце потерялось за толщей облаков, с севера задувает колючий ветер, а капли косого дождя настырно шлепают по лужам, в которых отражается хмурое небо. В столице сегодня дневная температура составила всего плюс 18 – так свежо обычно бывает в начале сентября", - добавил метеоролог.