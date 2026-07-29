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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в городе - РИА Новости, 29.07.2026
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14:47 29.07.2026 (обновлено: 17:31 29.07.2026)
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в городе

Москвичей предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Дождь в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве с 18:00 29 июля до 9:00 30 июля ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
  • Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 18.00 среды до 9.00 четверга, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозу синоптиков, с 18.00 29 июля и до 9.00 30 июля в отдельных районах столицы ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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