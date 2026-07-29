Москвичей предупредили об ухудшении погоды в городе

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве с 18.00 среды до 9.00 четверга, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.