Синоптик пообещал "капризное" начало августа в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Погода в Санкт-Петербурге в начале августа будет капризной с ожидаемым понижением температуры на фоне смены атмосферных фронтов и циклона с дождями, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около +20 градусов, скорость западного ветра не превышает семи метров в секунду.