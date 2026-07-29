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Синоптик пообещал "капризное" начало августа в Петербурге - РИА Новости, 29.07.2026
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13:35 29.07.2026
Синоптик пообещал "капризное" начало августа в Петербурге

Колесов: в Петербурге в начале августа ожидается понижение температуры

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Петроградскую строну с набережной Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Вид на Петроградскую строну с набережной Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Петроградскую строну с набережной Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что начало августа будет капризным с ожидаемым понижением температуры и дождями.
  • В ближайшие дни в Петербурге будет сухо, тепло и солнечно, температура поднимется до +25–28 градусов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Погода в Санкт-Петербурге в начале августа будет капризной с ожидаемым понижением температуры на фоне смены атмосферных фронтов и циклона с дождями, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Наслаждаемся погодой в эти дни... так как начало месяца будет очень даже капризным. Опять фронты, циклон с дождями, да и очередное понижение температуры намечается", – написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Колесов, в ближайшие дни в Петербурге будет сухо, тепло и солнечно. Температура в четверг составит до +25 градусов, в пятницу – 26-28 градусов тепла.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около +20 градусов, скорость западного ветра не превышает семи метров в секунду.
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