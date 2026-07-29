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СМИ: подозреваемый в теракте в Берлине состоял в салафитской группировке - РИА Новости, 29.07.2026
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15:39 29.07.2026
СМИ: подозреваемый в теракте в Берлине состоял в салафитской группировке

DPA: подозреваемый в теракте в Берлине состоял в салафитской группировке

© REUTERS / Annegret HilseЭвакуация автомобиля, на котором мужчина въехал в толпу в Берлине
Эвакуация автомобиля, на котором мужчина въехал в толпу в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Эвакуация автомобиля, на котором мужчина въехал в толпу в Берлине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в теракте в Берлине Абдул Баллут некоторое время состоял в салафитской группировке и был известен немецким спецслужбам.
  • Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен, в результате которого один человек погиб и 31 пострадал.
  • Правоохранительные органы Германии квалифицировали наезд на толпу как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам.
БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Берлине Абдул Баллут некоторое время состоял в салафитской группировке (салафизм - фундаменталистская трактовка ислама) и был известен немецким спецслужбам, передает агентство DPA со ссылкой на члена сената Берлина Ирис Шпрангер.
"Исламистский террорист Абдул Б., по данным сената Берлина, некоторое время состоял в салафитской группе, занимавшейся… вербовкой новых сторонников", - говорится в сообщении.
По данным агентства, Баллут был известен берлинскому ведомству по охране конституции ФРГ, местному органу контрразведки, с ноября 2021 года. По словам Шпрангер, примерно в это время он вошел в круги салафитов. В поле зрения полиции Баллут попал еще в 2019 году в связи с такими правонарушениями, как нанесения телесных повреждений, мошенничество, грабеж и оскорбления.
Шпрангер подчеркнула, что около 1250 жителей Берлина являются приверженцами салафизма, из них 350 правоохранители считают склонными к насилию.
Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места преступления. Бургомистр Берлина Кай Вегнер сообщал об одном погибшем и 31 пострадавшем. Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ.
Главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. Газета Bild 28 июля сообщила, что следователи обнаружили в мобильном телефоне подозреваемого видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации "Исламское государство"*.

*запрещенная в РФ террористическая организация
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Мерц назвал наезд на толпу в Берлине исламистским терактом
26 июля, 21:18
 
В миреБерлин (город)ГерманияРоссияBildИсламское государство*
 
 
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