СМИ: подозреваемый в теракте в Берлине состоял в салафитской группировке

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемый в теракте в Берлине Абдул Баллут некоторое время состоял в салафитской группировке и был известен немецким спецслужбам.

Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен, в результате которого один человек погиб и 31 пострадал.

Правоохранительные органы Германии квалифицировали наезд на толпу как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам.

БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Подозреваемый в теракте в Берлине Абдул Баллут некоторое время состоял в салафитской группировке (салафизм - фундаменталистская трактовка ислама) и был известен немецким спецслужбам, передает Подозреваемый в теракте в Берлине Абдул Баллут некоторое время состоял в салафитской группировке (салафизм - фундаменталистская трактовка ислама) и был известен немецким спецслужбам, передает агентство DPA со ссылкой на члена сената Берлина Ирис Шпрангер.

"Исламистский террорист Абдул Б., по данным сената Берлина , некоторое время состоял в салафитской группе, занимавшейся… вербовкой новых сторонников", - говорится в сообщении.

По данным агентства, Баллут был известен берлинскому ведомству по охране конституции ФРГ , местному органу контрразведки, с ноября 2021 года. По словам Шпрангер, примерно в это время он вошел в круги салафитов. В поле зрения полиции Баллут попал еще в 2019 году в связи с такими правонарушениями, как нанесения телесных повреждений, мошенничество, грабеж и оскорбления.

Шпрангер подчеркнула, что около 1250 жителей Берлина являются приверженцами салафизма, из них 350 правоохранители считают склонными к насилию.

Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места преступления. Бургомистр Берлина Кай Вегнер сообщал об одном погибшем и 31 пострадавшем. Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ.