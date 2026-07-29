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Появились новые подробности в деле об убийстве найденной в Одинцово женщины - РИА Новости, 29.07.2026
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21:50 29.07.2026
Появились новые подробности в деле об убийстве найденной в Одинцово женщины

Мать убитой в Подмосковье обратилась с заявлением о пропаже спустя 7 дней

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина пропала в селе Ромашково в Одинцовском городском округе 17 июля.
  • Тело 39-летней женщины найдено в лесу в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мать женщины, которая пропала 17 июля и была найдена мертвой в подмосковном Одинцовском городском округе, обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери спустя семь дней после ее пропажи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В среду в прокуратуре и ГСУ СК РФ Подмосковья рассказали, что тело 39-летней женщины, которая пропала несколько дней назад, уйдя с собакой на прогулку, найдено в лесу в подмосковном Одинцово. Возбуждено уголовное дело об убийстве, следователи устанавливают причастного.
"Женщина пропала в селе Ромашково в Одинцовском городском округе 17 июля, ее мать обратилась в отдел полиции с заявлением о безвестном исчезновении дочери 24 июля", - сказал собеседник агентства.
Ранее в местных Telegram-каналах сообщали, что женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Через несколько дней, 22 июля, собака была найдена в селе Ромашково.
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