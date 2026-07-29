Появились новые подробности в деле об убийстве найденной в Одинцово женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина пропала в селе Ромашково в Одинцовском городском округе 17 июля.
- Тело 39-летней женщины найдено в лесу в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мать женщины, которая пропала 17 июля и была найдена мертвой в подмосковном Одинцовском городском округе, обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери спустя семь дней после ее пропажи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Женщина пропала в селе Ромашково в Одинцовском городском округе 17 июля, ее мать обратилась в отдел полиции с заявлением о безвестном исчезновении дочери 24 июля", - сказал собеседник агентства.
Ранее в местных Telegram-каналах сообщали, что женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Через несколько дней, 22 июля, собака была найдена в селе Ромашково.
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