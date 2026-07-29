Появились новые подробности в деле об убийстве найденной в Одинцово женщины

Краткий пересказ от РИА ИИ Женщина пропала в селе Ромашково в Одинцовском городском округе 17 июля.

Тело 39-летней женщины найдено в лесу в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мать женщины, которая пропала 17 июля и была найдена мертвой в подмосковном Одинцовском городском округе, обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери спустя семь дней после ее пропажи, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В среду в прокуратуре и ГСУ СК РФ Подмосковья рассказали, что тело 39-летней женщины, которая пропала несколько дней назад, уйдя с собакой на прогулку, найдено в лесу в подмосковном Одинцово. Возбуждено уголовное дело об убийстве, следователи устанавливают причастного.

"Женщина пропала в селе Ромашково в Одинцовском городском округе 17 июля, ее мать обратилась в отдел полиции с заявлением о безвестном исчезновении дочери 24 июля", - сказал собеседник агентства.