Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье покинул Россию

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, которая до этого пропала на прогулке с собакой в Подмосковье, покинул РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее в одинцовских чатах сообщалось, что женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Через несколько дней, 22 июля, собака была найдена в селе Ромашково.