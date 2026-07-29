Подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье покинул Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина пропала 17 июля в ЖК "Ромашково", уйдя на прогулку с собакой.
- Ее тело найдено в лесу в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый — сожитель — покинул РФ.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины, которая до этого пропала на прогулке с собакой в Подмосковье, покинул РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в одинцовских чатах сообщалось, что женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Через несколько дней, 22 июля, собака была найдена в селе Ромашково.
В среду в ГСУ СК Подмосковья сообщили, что тело женщины найдено в лесу в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в убийстве женщины подозревается ее сожитель.
"Подозреваемый выехал из страны", - сказал собеседник агентства.