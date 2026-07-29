Появились новые подробности в деле об убийстве женщины в Подмосковье

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Женщину, пропавшую во время прогулки с собакой и найденную спустя несколько дней мертвой Подмосковье, мог убить ее сожитель, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее в одинцовских чатах сообщалось, что женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Через несколько дней, 22 июля, собака была найдена в селе Ромашково. В среду в ГСУ СК Подмосковья сообщили, что тело женщины найдено в лесу в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве.