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Появились новые подробности в деле об убийстве женщины в Подмосковье - РИА Новости, 29.07.2026
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21:30 29.07.2026
Появились новые подробности в деле об убийстве женщины в Подмосковье

Правоохранители: найденную мертвой женщину в Подмосковье мог убить ее сожитель

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина пропала в ЖК «Ромашково» 17 июля, уйдя на прогулку с собакой, а ее тело было найдено 22 июля в лесу в подмосковном Одинцово.
  • По предварительным данным правоохранительных органов, в убийстве женщины подозревается ее сожитель.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Женщину, пропавшую во время прогулки с собакой и найденную спустя несколько дней мертвой Подмосковье, мог убить ее сожитель, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в одинцовских чатах сообщалось, что женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Через несколько дней, 22 июля, собака была найдена в селе Ромашково. В среду в ГСУ СК Подмосковья сообщили, что тело женщины найдено в лесу в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве.
"По предварительным данным, в убийстве женщины подозревается ее сожитель", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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