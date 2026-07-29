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Средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года - РИА Новости, 29.07.2026
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04:46 29.07.2026
Средняя пенсия в России выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года

РИА Новости: средняя пенсия в РФ выросла почти на 4,5 тысячи рублей за два года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян вырос на 4 440 рублей за два года.
  • На 1 июня средний размер пенсии составил 25 402 рубля.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян вырос почти на 4,5 тысячи рублей за два года, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, средняя пенсия граждан в России за два года увеличилась на 4 440 рублей. На 1 июня средний размер пенсии работающих и неработающих россиян составил 25 402 рубля. В аналогичный период 2024 года пенсионеры получали в среднем 20 962 рубля.
Самый высокий средний размер пенсии в июне был зафиксирован в Чукотском автономном округе - 42 270 рублей.
Логотип Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
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27 июля, 13:36
 
ОбществоРоссияЧукотский автономный округ
 
 
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