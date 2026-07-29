ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму: подробности

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ФСБ России обвинила основателя Telegram ФСБ России обвинила основателя Telegram Павла Дурова в содействии террористической деятельности. По данным силовиков, через мессенджер вербовали российских подростков. Что известно — в материале РИА Новости.

В чем Дурова обвиняет ФСБ

Дурову предъявлено обвинение по части 1.1 статьи 205.1 УК России — содействие террористической деятельности. Суть претензий: администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы использовали для организации диверсий, кибермошенничества и терактов на территории России. Основателю мессенджера грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Центральным звеном схемы стал Telegram-бот "Дайвинчик"* — сервис знакомств, заблокированный Роскомнадзором еще в декабре 2025-го. Механизм работал так: сотрудники украинских спецслужб под видом девушек выходили на связь с молодыми россиянами, предлагали встретиться, скидывали геолокацию крупных торговых центров или социально значимых объектов и оплачивали билеты в кино или подарки через фишинговые ссылки.

Дальше в игру вступали "лжеправоохранители" — люди, представлявшиеся сотрудниками российских силовых структур или Росфинмониторинга. Они сообщали жертвам, что переведенные ими деньги якобы ушли на счета Вооруженных сил Украины, а переданные координаты использовались для планирования ракетных ударов. После психологической обработки и под угрозой уголовного преследования молодых людей вербовали для нападения на силовиков и поджогов объектов инфраструктуры.

С июля прошлого года сотрудники ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом задержали 46 россиян в возрасте от 12 до 22 лет в 16 регионах страны.

Сам Павел Дуров пока не комментировал обвинения ФСБ.

Где сейчас Дуров

С 2017 года Дуров живет в Дубае — там же расположена штаб-квартира Telegram.

© Фото : страница Павла Дурова в соцсети Павел Дуров © Фото : страница Павла Дурова в соцсети Павел Дуров

В 2021-м получил гражданство ОАЭ, а год спустя Forbes признал его самым богатым экспатом в эмирате — его состояние достигло 15,1 миллиарда долларов.

По данным Forbes, в марте 2026-го его состояние оценивалось в 6,6 миллиарда долларов — почти втрое меньше, чем годом ранее.

Уголовное преследование в других странах

Российское дело — не единственное в биографии Дурова.

В августе 2024 года он был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Французские власти предъявили предпринимателю обвинения более чем по десяти статьям — в том числе в соучастии в администрировании платформы для совершения незаконных транзакций организованной преступной группой. Задержание вызвало волну международной критики. Дурову грозило до десяти лет лишения свободы.

В конце августа 2024-го его отпустили под залог в пять миллионов евро, запретив покидать страну. В ноябре 2025-го ограничения были сняты, и Дуров вернулся в Дубай. Тем не менее следствие во Франции продолжается.

Позже, 8 июля 2026-го, он провел более шести часов на допросе у французских следователей в Париже — уже четвертом с момента предъявления обвинений в 2024-м. После допроса адвокаты предпринимателя заявили, что подали жалобы во французские и европейские судебные инстанции.

Биография Дурова

Павел Валерьевич Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде. Его отец — доктор филологических наук, мать преподавала в СПбГУ. Университет Дуров окончил с отличием, в студенческие годы получил стипендии правительства и президента России.

В 2006-м вместе с братом Николаем и одноклассниками он запустил "ВКонтакте" — соцсеть, которая быстро стала крупнейшей в России. В апреле 2014-го Павел покинул пост гендиректора, продал свою долю и уехал из России.

В 2013-м совместно с братом он создал Telegram — мессенджер с упором на конфиденциальность и скорость.

Сам себя предприниматель называет "цифровым кочевником" — без постоянного дома и привязанности к конкретной стране. Отказ сотрудничать с властями любого государства он всегда декларировал как принципиальную позицию.