Овчинский: в Царицыне строят дом по программе реновации

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Дом по программе реновации строят в районе Царицыно в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что строительство идет по адресу: Бакинская улица, 31/3.

"Жилой комплекс состоит из четырех секций переменной этажности, рассчитанных на 521 квартиру жилой площадью 34,5 тысячи квадратных метров. Сейчас на строительной площадке идут монолитные работы: уже возведено от 14 до 21 этажа на разных секциях", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

Кроме того, по его словам, монтируются внутренние инженерные системы, выполняется черновая отделка и устройство внутриплощадочных сетей.

В сообщении также указывается, что фасад дома облицуют плиткой под кирпич медно-коричневого, каменно-серого и серо-кварцевого оттенков.