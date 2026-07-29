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Овчинский: в Царицыне строят дом по программе реновации - РИА Новости, 29.07.2026
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13:10 29.07.2026
Овчинский: в Царицыне строят дом по программе реновации

Овчинский: в Царицыне в Москве строят дом по программе реновации

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиВладислав Овчинский
Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Дом по программе реновации строят в районе Царицыно в Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что строительство идет по адресу: Бакинская улица, 31/3.
"Жилой комплекс состоит из четырех секций переменной этажности, рассчитанных на 521 квартиру жилой площадью 34,5 тысячи квадратных метров. Сейчас на строительной площадке идут монолитные работы: уже возведено от 14 до 21 этажа на разных секциях", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Кроме того, по его словам, монтируются внутренние инженерные системы, выполняется черновая отделка и устройство внутриплощадочных сетей.
В сообщении также указывается, что фасад дома облицуют плиткой под кирпич медно-коричневого, каменно-серого и серо-кварцевого оттенков.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
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МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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