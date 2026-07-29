Евраев: новые владельцы "Azimut отель Ярославль" оценят его потенциал

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил уверенность, что новые владельцы выставленного на торги отеля "Azimut отель Ярославль" оценят потенциал этой площадки, расположенной на главной транспортной артерии рядом с историческим центром города.

Евраев, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона, сообщил, что прием заявок на участие в аукционе по продаже отеля "Azimut отель Ярославль" на Московском проспекте в Ярославле проводится до 3 августа, а сами торги назначены на 6 августа. Начальная цена – 723,9 миллиона рублей.

"Гостиница "Azimut отель Ярославль" была включена в региональный план приватизации в июне. Уверен, новые владельцы оценят потенциал этой площадки на главной транспортной артерии города вблизи исторического центра. Сейчас Ярославская область входит в тройку лидеров ЦФО по востребованности гостиниц и отелей, также растет количество дней, которые гости проводят у нас", - цитирует Евраева пресс-служба.

По словам губернатора, передача имущества снимает затраты на его содержание с бюджета.

"Сейчас в программе приватизации 141 пункт, и в случае продажи всех объектов в бюджет региона поступит 3,5 миллиарда рублей. Это серьезный ресурс для дальнейшего развития наших городов и сел. Вся информация о плане приватизации размещена на портале ГИС "Торги" и на сайте министерства имущественных отношений Ярославской области", - уточнил Евраев.

В сообщении отмечается, что лот представляет собой готовый гостиничный бизнес. В его составе – отель площадью более 12 тысяч квадратных метров, земельный участок, а также движимое имущество: мебель, бытовая техника и профессиональное оборудование. В здании 118 номеров. На территории работают крытый подогреваемый бассейн, бильярдный зал, ресторанный комплекс с пятью банкетными залами и пять конференц-залов разной вместимости.

"Программа приватизации показывает эффективность: в прошлом году мы продали имущество почти на 1,9 миллиарда рублей. Это в восемь раз превышает показатели 2024 года. Положительная динамика сохраняется и сейчас: за первую половину года уже реализованы 18 объектов на общую сумму 474,6 миллиона рублей, в том числе гостиница в Ростове Великом", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Ярославской области Елену Ермолову.