Евраев: новые владельцы "Azimut отель Ярославль" оценят его потенциал

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил уверенность, что новые владельцы выставленного на торги отеля "Azimut отель Ярославль" оценят потенциал этой площадки, расположенной на главной транспортной артерии рядом с историческим центром города.
Евраев, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона, сообщил, что прием заявок на участие в аукционе по продаже отеля "Azimut отель Ярославль" на Московском проспекте в Ярославле проводится до 3 августа, а сами торги назначены на 6 августа. Начальная цена – 723,9 миллиона рублей.
"Гостиница "Azimut отель Ярославль" была включена в региональный план приватизации в июне. Уверен, новые владельцы оценят потенциал этой площадки на главной транспортной артерии города вблизи исторического центра. Сейчас Ярославская область входит в тройку лидеров ЦФО по востребованности гостиниц и отелей, также растет количество дней, которые гости проводят у нас", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, передача имущества снимает затраты на его содержание с бюджета.
"Сейчас в программе приватизации 141 пункт, и в случае продажи всех объектов в бюджет региона поступит 3,5 миллиарда рублей. Это серьезный ресурс для дальнейшего развития наших городов и сел. Вся информация о плане приватизации размещена на портале ГИС "Торги" и на сайте министерства имущественных отношений Ярославской области", - уточнил Евраев.
В сообщении отмечается, что лот представляет собой готовый гостиничный бизнес. В его составе – отель площадью более 12 тысяч квадратных метров, земельный участок, а также движимое имущество: мебель, бытовая техника и профессиональное оборудование. В здании 118 номеров. На территории работают крытый подогреваемый бассейн, бильярдный зал, ресторанный комплекс с пятью банкетными залами и пять конференц-залов разной вместимости.
"Программа приватизации показывает эффективность: в прошлом году мы продали имущество почти на 1,9 миллиарда рублей. Это в восемь раз превышает показатели 2024 года. Положительная динамика сохраняется и сейчас: за первую половину года уже реализованы 18 объектов на общую сумму 474,6 миллиона рублей, в том числе гостиница в Ростове Великом", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Ярославской области Елену Ермолову.
По данным правительства региона, ранее отель на Московском проспекте был известен под названием "Святой Георгий". Четырехзвездочная гостиница построена на средства правительства Москвы как подарок к тысячелетию Ярославля в 2010 году. С 2021 года объект предоставлен в аренду компании Azimut Hotels.