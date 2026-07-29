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Пассажирка автомобиля, подорванного в Одессе, была целью покушения - РИА Новости, 29.07.2026
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17:34 29.07.2026
Пассажирка автомобиля, подорванного в Одессе, была целью покушения

Пассажирка убитого в Одессе оперативника СБУ Оцебрика была целью покушения

© СоцсетиВзорванный автомобиль в Одессе
Взорванный автомобиль в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Соцсети
Взорванный автомобиль в Одессе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирка автомобиля, в котором находился погибший в Одессе оперативник СБУ Руслан Оцебрик, являлась целью покушения, сообщили российские силовые структуры.
  • Сам сотрудник спецслужбы должен был стать исполнителем.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пассажирка автомобиля, в котором находился погибший в Одессе оперативник СБУ Руслан Оцебрик, являлась целью покушения, тогда как сам сотрудник спецслужбы должен был стать исполнителем, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, накануне в Одессе был убит оперативный сотрудник СБУ Руслан Оцебрик, ранее служивший в полиции на железнодорожном транспорте и впоследствии переведенный в Службу безопасности Украины.
"Пассажирка - оперативника СБУ - получила тяжелые телесные повреждения и была экстренно госпитализирована. Ее имя тщательно скрывается, так как, по версии следствия, именно она являлась целью, а Оцербик должен был стать исполнителем", — сообщил собеседник агентства.
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