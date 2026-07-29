Пассажирка автомобиля, подорванного в Одессе, была целью покушения

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Пассажирка автомобиля, в котором находился погибший в Одессе оперативник СБУ Руслан Оцебрик, являлась целью покушения, тогда как сам сотрудник спецслужбы должен был стать исполнителем, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Пассажирка - оперативника СБУ - получила тяжелые телесные повреждения и была экстренно госпитализирована. Ее имя тщательно скрывается, так как, по версии следствия, именно она являлась целью, а Оцербик должен был стать исполнителем", — сообщил собеседник агентства.