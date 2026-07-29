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В Нью-Йорке шесть человек умерли из-за вспышки "болезни легионеров" - РИА Новости, 29.07.2026
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13:18 29.07.2026
В Нью-Йорке шесть человек умерли из-за вспышки "болезни легионеров"

В Нью-Йорке из-за вспышки легионеллеза умер шестой человек

© РИА Новости / Павел Быков | Перейти в медиабанкВид Нью-Йорка
Вид Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Павел Быков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке шесть человек умерли из-за вспышки "болезни легионеров" (легионеллеза).
  • Выявлено 90 случаев заболевания.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Шестой человек скончался в связи со вспышкой "болезни легионеров" (легионеллеза) в Нью-Йорке, заявил глава департамента здравоохранения Нью-Йорка доктор Алистер Мартин.
Согласно сообщению на сайте департамента, выявлено 90 случаев заболевания, 65 человек выписаны из больниц, шестеро остаются госпитализированы. При этом новые случаи не диагностировались более 10 дней.
"Мы с глубокой печалью сообщаем, что шестой человек скончался в связи со вспышкой легионеллеза", - написал доктор Мартин на своей странице в соцсети Х.
Легионеллез - это опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella pneumophila. Она обитает в естественных водоемах и почве, но опасность представляет при попадании в искусственные водные системы. Болезнь не передается от человека к человеку.
Впервые легионеллез был выявлен в США в 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона - организации ветеранов боевых действий, созданной после окончания Первой мировой войны. Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких.
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