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Прокладку последнего тоннеля новых станций метро начали в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 29.07.2026
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Нижегородская область
 
14:40 29.07.2026
Прокладку последнего тоннеля новых станций метро начали в Нижнем Новгороде

Последний тоннель новых станций метро начали прокладывать в Нижнем Новгороде

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Нижний Новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Проходка последнего тоннеля новых станций метро Автозаводской линии началась в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Нижегородский метрополитен состоит из двух линий - Автозаводской и Сормово-Мещерской. Продление Автозаводской линии метро и строительство двух новых станций позволят улучшить транспортную доступность нагорной части Нижнего Новгорода, где сейчас функционирует всего одна станция метро.
"В Нижнем Новгороде дали старт строительству последнего – четвертого – тоннеля при продлении Автозаводской линии метрополитена, от станции "Горьковская" до станции "Сенная", - говорится в сообщении.
Щит, по информации правительства, назвали в честь героини нижегородских легенд Алены, которая, по преданию, выйдя за водой, убила десяток врагов коромыслом. В честь этого подвига одна из башен нижегородского кремля названа Коромысловой.
"Метростроевцы запустили второй тоннелепроходческий щит с улицы Горького в сторону площади Свободы. Назвать решили как нашу народную героиню - Боевую Алену, у стен Нижегородского кремля недалеко от Коромысловой башни в ее честь установлен барельеф. Так что настрой у всех боевой, ведь это финальный старт масштабного проекта продления Автозаводской линии метро", - цитирует губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пресс-служба.
Он обратил внимание, что метростроители в этом году планируют полностью завершить подземные работы в историческом центре Нижнего Новгорода, после чего начнется возведение самих станций и вестибюлей.
"Тоннелепроходческий комплекс "Алена" привезли из Китая. На заводе-изготовителе в городе Чанша оборудование для механизированной проходки было разделено на отдельные элементы. Неразборные ротор и сам щит диаметром более 6 метров перевозили на автомобильных тралах со спецсопровождением только в ночное время. С такими сложностями 13 автотралов со спецгрузом проехали почти 10 тысяч километров по территории Китая, Казахстана и России", - отмечается в сообщении.
Протяженность тоннелепроходческого комплекса составляет более 80 метров, вес - почти 600 тонн. "Алене" предстоит пройти 730 метров на глубине от 7 до 21 метра от монтажной камеры в тупиках за действующей станцией "Горьковская" до демонтажной камеры на площади Свободы. Во время строительства правого перегонного тоннеля будет смонтировано 486 железобетонных колец высокоточной обделки.
Параллельно тоннелепроходческий комплекс "Евдокия" на этом же участке трассы прошел уже 150 метров левого перегонного тоннеля. После проходки тоннелей специалисты ГК "Моспроект-3" перейдут к этапу строительства основных конструкций тупиков за станцией "Горьковская".
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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