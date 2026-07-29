Прокладку последнего тоннеля новых станций метро начали в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Проходка последнего тоннеля новых станций метро Автозаводской линии началась в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий - Автозаводской и Сормово-Мещерской. Продление Автозаводской линии метро и строительство двух новых станций позволят улучшить транспортную доступность нагорной части Нижнего Новгорода, где сейчас функционирует всего одна станция метро.

"В Нижнем Новгороде дали старт строительству последнего – четвертого – тоннеля при продлении Автозаводской линии метрополитена, от станции "Горьковская" до станции "Сенная", - говорится в сообщении.

Щит, по информации правительства, назвали в честь героини нижегородских легенд Алены, которая, по преданию, выйдя за водой, убила десяток врагов коромыслом. В честь этого подвига одна из башен нижегородского кремля названа Коромысловой.

"Метростроевцы запустили второй тоннелепроходческий щит с улицы Горького в сторону площади Свободы. Назвать решили как нашу народную героиню - Боевую Алену, у стен Нижегородского кремля недалеко от Коромысловой башни в ее честь установлен барельеф. Так что настрой у всех боевой, ведь это финальный старт масштабного проекта продления Автозаводской линии метро", - цитирует губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пресс-служба.

Он обратил внимание, что метростроители в этом году планируют полностью завершить подземные работы в историческом центре Нижнего Новгорода, после чего начнется возведение самих станций и вестибюлей.

"Тоннелепроходческий комплекс "Алена" привезли из Китая. На заводе-изготовителе в городе Чанша оборудование для механизированной проходки было разделено на отдельные элементы. Неразборные ротор и сам щит диаметром более 6 метров перевозили на автомобильных тралах со спецсопровождением только в ночное время. С такими сложностями 13 автотралов со спецгрузом проехали почти 10 тысяч километров по территории Китая, Казахстана и России", - отмечается в сообщении.

Протяженность тоннелепроходческого комплекса составляет более 80 метров, вес - почти 600 тонн. "Алене" предстоит пройти 730 метров на глубине от 7 до 21 метра от монтажной камеры в тупиках за действующей станцией "Горьковская" до демонтажной камеры на площади Свободы. Во время строительства правого перегонного тоннеля будет смонтировано 486 железобетонных колец высокоточной обделки.