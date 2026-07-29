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В Хабаровском крае появится обновленная набережная с фонтанами - РИА Новости, 29.07.2026
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06:35 29.07.2026
В Хабаровском крае появится обновленная набережная с фонтанами

В Хабаровском крае появится обновленная набережная с фонтанами и читальной зоной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Обновленная набережная с двумя фонтанами, современным освещением и читальной зоной появится в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края в этом году, сообщает губернатор Дмитрий Демешин.
"Жители Николаевска-на-Амуре получат современную набережную с фонтанами. К ноябрю этого года завершим очередной этап благоустройства по президентскому нацпроекту", – написал Демешин в Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что теперь вместо одной лестницы на набережной их будет две. Рядом с ними установят пандусы, на двух лестничных площадках будут работать фонтаны. Также в зоне отдыха появится современное освещение, уютные скамейки и читальная зона на свежем воздухе.
"Основные работы сейчас идут на склоне набережной: залиты бетонные площадки, проведена гидроизоляция, установлена система видеонаблюдения", – добавил Демешин.
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Хабаровский крайНиколаевск-на-АмуреДмитрий Демешин
 
 
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