В Хабаровском крае появится обновленная набережная с фонтанами

ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Обновленная набережная с двумя фонтанами, современным освещением и читальной зоной появится в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края в этом году, сообщает губернатор Дмитрий Демешин.

Губернатор рассказал, что теперь вместо одной лестницы на набережной их будет две. Рядом с ними установят пандусы, на двух лестничных площадках будут работать фонтаны. Также в зоне отдыха появится современное освещение, уютные скамейки и читальная зона на свежем воздухе.