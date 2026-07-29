В ФСБ рассказали, как отличить звонок мошенников от правоохранителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники правоохранительных органов звонят только для того, чтобы пригласить на беседу или выяснить удобное время и место встречи.
- Телефонные мошенники нередко представляются сотрудниками правоохранительных органов и используют различные схемы обмана, например, просят показать квартиру по видео или перевести средства на "безопасный счет".
- Эксперт подчеркнул, что обсуждение уголовных дел, просьб о выполнении действий и экономических решений по телефону не происходит.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов звонят, только чтобы пригласить на беседу, обсуждение деталей уголовных дел или просьбы о выполнении различных действий исключены, рассказал ветеран подразделения по борьбе с терроризмом Алексей Леонтьев.
Телефонные мошенники нередко представляются сотрудниками правоохранительных органов. В МВД ранее сообщали, что, например, в разговоре с подростками они могут просить показать квартиру по видео якобы для проведения обыска и угрожают привлечь их к уголовной ответственности. Также распространен мошеннический сценарий с просьбой перевести средства на "безопасный счет".
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"Хотелось бы отметить, что, и коллеги просят в очередной раз напомнить, что сотрудники правоохранительных органов могут позвонить вам только в одном случае, чтобы пригласить на беседу. Либо выяснить, когда и где удобно будет встретиться. Вот только в этом случае", - сказал Леонтьев на видео ЦОС ФСБ России.
Эксперт сообщил, что в ходе таких разговор не происходит никаких обсуждений уголовных дел, просьб о выполнении тех или иных действий, а также экономических решений. Леонтьев подчеркнул, что все делается исключительно в рамках закона и под запись в соответствующих помещениях при определенных условиях.