В ФСБ рассказали, как отличить звонок мошенников от правоохранителей

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"Хотелось бы отметить, что, и коллеги просят в очередной раз напомнить, что сотрудники правоохранительных органов могут позвонить вам только в одном случае, чтобы пригласить на беседу. Либо выяснить, когда и где удобно будет встретиться. Вот только в этом случае", - сказал Леонтьев на видео ЦОС ФСБ России.