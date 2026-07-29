СМИ: мошенники создают сайты, имитирующие App Store

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники начали создавать сайты, имитирующие App Store, AltStore и другие связанные с Apple платформы.
- Количество выявленных инцидентов, связанных с подделкой App Store, AltStore и других магазинов приложений, выросло на 32% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
- Эксперты считают, что наиболее безопасным способом установки приложений остается официальный сайт разработчика или веб-версия сервиса.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мошенники начали создавать сайты, имитирующие App Store, AltStore и другие связанные с Apple платформы, якобы с возможностью установить удаленные банковские сервисы и другой недоступный софт, пишет газета "Известия".
"Рост интереса россиян к альтернативным способам установки приложений на устройства Apple привел к появлению новой мошеннической схемы. Злоумышленники массово создают сайты, имитирующие App Store, AltStore и другие связанные с Apple платформы, обещая установить удаленные банковские сервисы и другой недоступный софт", - пишет газета.
На этих сайтах пользователей убеждают авторизоваться через Apple ID или скачать специальный установщик, однако вместо этого они рискуют лишиться учетных данных или заразить устройство вредоносным ПО, говорится в материале.
Как отмечают "Известия", ссылаясь на данные компании "Информзащита", в первом полугодии количество выявленных инцидентов, связанных с подделкой App Store, AltStore и других магазинов приложений, выросло на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Директор центра противодействия мошенничеству "Информзащиты" Павел Коваленко рассказал газете, что около 46% выявленных мошеннических ресурсов предлагали установить банковские сервисы или криптовалютные кошельки.
В то же время генеральный директор ИБ-компаний 3side и 4sec Антон Бочкарев отметил, что мошенники постепенно переходят от разовых рассылок к созданию полноценных "экосистем ложного доверия", объединяющих сайты-клоны, инструкции, рекламу и каналы поддержки.
"По словам экспертов, наиболее безопасным способом установки приложений остается официальный сайт разработчика или веб-версия сервиса. Если же пользователю предлагают скачать программу через неизвестный Telegram-канал, сторонний сайт или просят ввести Apple ID на незнакомой странице, от такой установки лучше отказаться", - говорится в материале.