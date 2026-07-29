Минобороны показало бойцов ВС России у стелы, ведущей в Алексеево-Дружковку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России опубликовало видео, на котором зафиксировано успешное продвижение штурмовых подразделений 3-го армейского корпуса Южной группировки войск.
- На кадрах видео — действия штурмовиков 1008-го мотострелкового полка в районе стелы на трассе, ведущей из Константиновки в поселок Алексеево-Дружковка.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Минобороны России показало на видео действия штурмовиков РФ в районе стелы на трассе, ведущей из Константиновки в поселок Алексеево-Дружковка.
"Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее успешное продвижение штурмовых подразделений 3-го армейского корпуса Южной группировки войск в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины, расположенных севернее освобожденной российскими войсками Константиновки", - говорится в сообщении к видео.
На кадрах зафиксированы штурмовики группы 1008-го мотострелкового полка Южной группировки войск, которые действуют в районе стелы на автомобильной трассе, ведущей из Константиновки в поселок городского типа Алексеево-Дружковка в Краматорском районе.