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Медведев назвал единственный способ сохранить Россию - РИА Новости, 29.07.2026
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16:26 29.07.2026 (обновлено: 17:15 29.07.2026)
Медведев назвал единственный способ сохранить Россию

Медведев: сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции.
  • По словам Медведева, Запад использует Украину как таран, испытывая Россию на прочность, и россиянам необходимо объединиться для победы.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл — РИА Новости. Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции, заявил зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции", — сказал он, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
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Сохранение страны Медведев назвал общей задачей для всех политических сил.
Противники всегда пытались расшатать ситуацию в России, им не нравится, что россиянами нельзя командовать, добавил председатель "Единой России". По его словам, нашу страну сейчас испытывают на прочность, причем Запад использует Украину как таран и не скрывает этого. Поэтому россиянам надо собраться в кулак, занять одну позицию, подчеркнул он.
"Только тогда победим", — заключил Медведев.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проходит с 20 июля по 6 августа на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Всего запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина".
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