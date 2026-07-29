Медведев назвал единственный способ сохранить Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции.
- По словам Медведева, Запад использует Украину как таран, испытывая Россию на прочность, и россиянам необходимо объединиться для победы.
СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл — РИА Новости. Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции, заявил зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции", — сказал он, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Сохранение страны Медведев назвал общей задачей для всех политических сил.
Противники всегда пытались расшатать ситуацию в России, им не нравится, что россиянами нельзя командовать, добавил председатель "Единой России". По его словам, нашу страну сейчас испытывают на прочность, причем Запад использует Украину как таран и не скрывает этого. Поэтому россиянам надо собраться в кулак, занять одну позицию, подчеркнул он.
"Только тогда победим", — заключил Медведев.
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" проходит с 20 июля по 6 августа на площадке мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Всего запланированы три тематические смены: "Единство", "Правда" и "Родина".
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