Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции.

По словам Медведева, Запад использует Украину как таран, испытывая Россию на прочность, и россиянам необходимо объединиться для победы.

СОЛНЕЧНОГОРСК, 29 июл — РИА Новости. Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции, заявил зампред Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции", — сказал он, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Сохранение страны Медведев назвал общей задачей для всех политических сил.

Противники всегда пытались расшатать ситуацию в России, им не нравится, что россиянами нельзя командовать, добавил председатель "Единой России". По его словам, нашу страну сейчас испытывают на прочность, причем Запад использует Украину как таран и не скрывает этого. Поэтому россиянам надо собраться в кулак, занять одну позицию, подчеркнул он.

"Только тогда победим", — заключил Медведев.