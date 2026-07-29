Московские врачи за сутки вылечили американца, которому отказали за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель США, получивший травму позвоночника, не смог получить необходимого решения в клиниках Штатов и других стран.

Врачи института имени Склифосовского провели малоинвазивную операцию и удалили межпозвоночную грыжу.

На следующий день после операции пациент смог самостоятельно встать на ноги, а через два дня был выписан домой в хорошем состоянии.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московские врачи из института имени Склифосовского за сутки поставили на ноги жителя США, которому отказали в других странах, сообщает столичный департамент здравоохранения.

Несколько месяцев назад во время занятий спортом американец получил травму позвоночника, его состояние постепенно ухудшалось: одна нога практически перестала работать. Мужчина обращался в клиники в Штатах и других странах, однако не смог получить необходимого решения по своему случаю.

"На фоне усиливающейся боли пациент принял решение приехать в Москву и доверить операцию специалистам института Склифосовского. Обследование показало межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы. Врачи выполнили малоинвазивную операцию и удалили ее: через небольшой разрез освободили сдавленный нерв, максимально сохранив окружающие ткани", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе " Макс ".

⠀Уточняется, что уже на следующий день после операции пациент смог самостоятельно встать на ноги, а еще через два дня был выписан домой в хорошем состоянии.