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Московские врачи за сутки вылечили американца, которому отказали за рубежом - РИА Новости, 29.07.2026
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18:15 29.07.2026 (обновлено: 18:39 29.07.2026)
Московские врачи за сутки вылечили американца, которому отказали за рубежом

Врачи из Москвы за сутки вылечили американца, которому отказали в других странах

© Московская медицина/MAXЖитель США, которому провели операцию московские врачи из института имени Склифосовского
Житель США, которому провели операцию московские врачи из института имени Склифосовского - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Московская медицина/MAX
Житель США, которому провели операцию московские врачи из института имени Склифосовского
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель США, получивший травму позвоночника, не смог получить необходимого решения в клиниках Штатов и других стран.
  • Врачи института имени Склифосовского провели малоинвазивную операцию и удалили межпозвоночную грыжу.
  • На следующий день после операции пациент смог самостоятельно встать на ноги, а через два дня был выписан домой в хорошем состоянии.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московские врачи из института имени Склифосовского за сутки поставили на ноги жителя США, которому отказали в других странах, сообщает столичный департамент здравоохранения.
Несколько месяцев назад во время занятий спортом американец получил травму позвоночника, его состояние постепенно ухудшалось: одна нога практически перестала работать. Мужчина обращался в клиники в Штатах и других странах, однако не смог получить необходимого решения по своему случаю.
"На фоне усиливающейся боли пациент принял решение приехать в Москву и доверить операцию специалистам института Склифосовского. Обследование показало межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы. Врачи выполнили малоинвазивную операцию и удалили ее: через небольшой разрез освободили сдавленный нерв, максимально сохранив окружающие ткани", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".
⠀Уточняется, что уже на следующий день после операции пациент смог самостоятельно встать на ноги, а еще через два дня был выписан домой в хорошем состоянии.
⠀"Мужчина искренне поблагодарил команду больницы за помощь и внимательное отношение", - подчеркивается в сообщении.
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