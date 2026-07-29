Основная сборная России не выступит на ЧЕ по маунтинбайку из-за виз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Логачев и Дарья Картинина представят Россию на первенстве Европы по маунтинбайку в швейцарском Монтеченери.
- Основная сборная России не сможет выступить на чемпионате Европы из-за бюрократической накладки с документами и пропущенными сроками оформления виз.
- Международный союз велосипедистов (UCI) допускает российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Юниоры Илья Логачев и Дарья Картинина представят Россию на первенстве Европы по маунтинбайку в швейцарском Монтеченери.
Турнир пройдет с 30 июля по 2 августа. Изначально на чемпионат и первенство Европы были заявлены 13 российских спортсменов, их список публиковал Олимпийский комитет России (ОКР).
"К нашему большому сожалению, основная сборная не сможет выступить на чемпионате Европы. Причиной стала бюрократическая накладка: первоначальное приглашение от швейцарской стороны содержало ошибки. Процесс исправления документов затянулся, и к моменту получения корректного приглашения сроки оформления шенгенских виз были уже критически нарушены. В итоге мы не успели записаться в консульство Швейцарии для подачи документов", - сообщил главный тренер сборной Николай Крутилин, которого цитирует Telegram-канал Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
Международный союз велосипедистов (UCI) допускает российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.