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Основная сборная России не выступит на ЧЕ по маунтинбайку из-за виз - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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10:46 29.07.2026 (обновлено: 12:25 29.07.2026)
Основная сборная России не выступит на ЧЕ по маунтинбайку из-за виз

Два юниора представят РФ на ЧЕ по маунтинбайку, 11 спортсменов не получили визы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМаунтинбайк
Маунтинбайк - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Логачев и Дарья Картинина представят Россию на первенстве Европы по маунтинбайку в швейцарском Монтеченери.
  • Основная сборная России не сможет выступить на чемпионате Европы из-за бюрократической накладки с документами и пропущенными сроками оформления виз.
  • Международный союз велосипедистов (UCI) допускает российских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Юниоры Илья Логачев и Дарья Картинина представят Россию на первенстве Европы по маунтинбайку в швейцарском Монтеченери.
Турнир пройдет с 30 июля по 2 августа. Изначально на чемпионат и первенство Европы были заявлены 13 российских спортсменов, их список публиковал Олимпийский комитет России (ОКР).
"К нашему большому сожалению, основная сборная не сможет выступить на чемпионате Европы. Причиной стала бюрократическая накладка: первоначальное приглашение от швейцарской стороны содержало ошибки. Процесс исправления документов затянулся, и к моменту получения корректного приглашения сроки оформления шенгенских виз были уже критически нарушены. В итоге мы не успели записаться в консульство Швейцарии для подачи документов", - сообщил главный тренер сборной Николай Крутилин, которого цитирует Telegram-канал Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).
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СпортНиколай КрутилинОлимпийский комитет России (ОКР)Горный велоспорт (маунтинбайк)
 
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