СМИ: на Марсе нашли "ракету"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марсоход Curiosity запечатлел объект на поверхности Марса, который напоминает фрагменты ракеты.
- Уфолог Скотт К. Уоринг выдвинул теорию, что находка может быть «неповрежденным фрагментом внеземной технологии».
- В НАСА заявили, что объект является естественным скальным образованием.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Марсоход Curiosity запечатлел объект, напоминающий фрагменты ракеты, пишет Daily Mail.
"Исследователь НЛО Скотт К. Уоринг поделился фотографией, сделанной марсоходом, на которой, по его мнению, изображена неразорвавшаяся "инопланетная ракета", лежащая на поверхности Марса", — говорится в материале.
По мнению уфолога, предмет длиной около 2,5 метров может быть "неповрежденным фрагментом внеземной технологии". Он выдвинул теорию, что находка указывает на древний конфликт, уничтоживший существовавшую на Марсе цивилизацию, а космические агентства хранят молчание из-за потенциального военного значения данного объекта. Вдобавок Уоринг предположил, что артефакт мог бы заинтересовать земные государства потенциальными передовыми оружейными технологиями, но доказательств в поддержку этих утверждений он не привел.
В НАСА не подтвердили данные заявления и не дали никаких оснований полагать, что объект является чем-либо иным, кроме как естественным скальным образованием.
Мнения пользователей соцсетей разделились: одни увидели на снимках ракету, а другие разглядели потерпевший крушение внеземной корабль. Они считают, что вытянутый объект будто состоит из нескольких секций, а предполагаемые крылья могли отломиться в результате падения.
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