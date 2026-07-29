СМИ: на Марсе нашли "ракету"

"Исследователь НЛО Скотт К. Уоринг поделился фотографией, сделанной марсоходом, на которой, по его мнению, изображена неразорвавшаяся "инопланетная ракета", лежащая на поверхности Марса", — говорится в материале.

Мнения пользователей соцсетей разделились: одни увидели на снимках ракету, а другие разглядели потерпевший крушение внеземной корабль. Они считают, что вытянутый объект будто состоит из нескольких секций, а предполагаемые крылья могли отломиться в результате падения.