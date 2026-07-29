Ливия предложила России построить НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти востока Ливии предлагают российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории страны.
- Российские компании пока не инвестируют в ливийский рынок из-за нестабильной ситуации с безопасностью.
- Ливия располагает крупнейшими в Африке разведанными запасами нефти, но ее нефтяная отрасль пострадала от последствий гражданской войны и политической нестабильности.
БЕНГАЗИ, 29 июл - РИА Новости. Власти востока Ливии предлагают российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории арабской страны и заняться продажей нефтепродуктов, заявил в интервью РИА Новости министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди.
По словам министра, на данный момент российские компании не инвестируют в ливийский рынок, в целом международные игроки до сих пор опасаются инвестировать из-за нестабильной ситуации с безопасностью.
"Мы выступили с рядом рекомендаций российской стороне, в частности, в сфере энергетики. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти... Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии. Эти НПЗ позволят российской стороне осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из РФ", - рассказал аль-Кайди.
Он отметил, что этот вариант позволит углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между странами.
Ливия располагает крупнейшими в Африке разведанными запасами нефти. Однако ливийская нефтяная отрасль сильно пострадала от последствий гражданской войны и политической нестабильности, что привело к длительным простоям месторождений и портов. Суточная добыча нефти в Ливии в июне впервые с 2013 года достигла 1,487 миллиона баррелей.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - базируется в Триполи. На востоке страны действует утвержденное парламентом правительство под руководством Усамы Хаммада, которое поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара.
Ситуация двоевластия возникла в результате событий марта 2011 года, когда страны НАТО начали наносить удары по Ливии, оказывая поддержку вооруженным повстанцам. Стороны ведут переговоры по объединению армии и других государственных институтов.