Ливия предложила России построить НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти востока Ливии предлагают российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории страны.

Российские компании пока не инвестируют в ливийский рынок из-за нестабильной ситуации с безопасностью.

Ливия располагает крупнейшими в Африке разведанными запасами нефти, но ее нефтяная отрасль пострадала от последствий гражданской войны и политической нестабильности.

БЕНГАЗИ, 29 июл - РИА Новости. Власти востока Ливии предлагают российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории арабской страны и заняться продажей нефтепродуктов, заявил в интервью РИА Новости министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди.

По словам министра, на данный момент российские компании не инвестируют в ливийский рынок, в целом международные игроки до сих пор опасаются инвестировать из-за нестабильной ситуации с безопасностью.

"Мы выступили с рядом рекомендаций российской стороне, в частности, в сфере энергетики. Россия является одним из передовых государств в добыче нефти... Мы предложили российской стороне рассмотреть возможность строительства нефтеперерабатывающих заводов в Ливии . Эти НПЗ позволят российской стороне осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из РФ", - рассказал аль-Кайди.

Он отметил, что этот вариант позволит углубить финансовое и инвестиционное сотрудничество между странами.

Ливия располагает крупнейшими в Африке разведанными запасами нефти. Однако ливийская нефтяная отрасль сильно пострадала от последствий гражданской войны и политической нестабильности, что привело к длительным простоям месторождений и портов. Суточная добыча нефти в Ливии в июне впервые с 2013 года достигла 1,487 миллиона баррелей.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - базируется в Триполи. На востоке страны действует утвержденное парламентом правительство под руководством Усамы Хаммада, которое поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара.