Ликсутов: в Москве работают порядка 4,7 тысячи предприятий

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Индустриальный контур Москвы на данный момент охватывает уже почти 4,7 тысячи компаний, на которых создано порядка 760 тысяч рабочих мест, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.



Ранее градоначальник Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что промышленность в городе увеличилась на 12,1% за первые шесть месяцев этого года. А обрабатывающие отрасли выросли на 12,5% по сравнению с январем — июнем 2025 года.



Ликсутов отметил, что в городе по поручению мэра обращают много внимания на развитие промсектора.



"С начала этого года открыли сразу несколько высокотехнологичных предприятий: роботизированную линию по выпуску ЖК-дисплейных модулей, производство высокоскоростных оптических трансиверов на базе отечественных фотонных интегральных схем и уникальный комплекс по созданию современных строительных материалов. В промышленный контур столицы входит уже порядка 4,7 тысячи площадок, а занятость в отрасли достигает почти 760 тысяч человек", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.



Помимо этого, в этом году начали создавать компьютерную технику и комплектующие, аддитивное оборудование для печати металлом. Появилась компания, закрывающая 60% потребностей российской авиационно-космической отрасли в светодиодной продукции.



"Сегодня в столице имеется уже свыше 13 миллионов квадратных метров качественных промышленных площадей. Такие проекты — это не только новые мощности, но и развитие критически важных индустриальных компетенций: от фотоники и оптики до аддитивных технологий и стройматериалов", — добавил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.



Он указал, что город обеспечивает своей продукцией многие другие регионы России. Техника столичных компаний используется в медучреждениях, на строительных и промышленных объектах.



Каждый день в Москве открываются порядка 150 высокотехнологичных предприятий. Им доступно свыше 20 мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.



Деятельность столицы по развитию инвестиционного климата и промышленного потенциала отвечает задам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".



Ранее Ликсутов рассказывал, что московские компании выпустили за первые пять месяцев этого года на 35,5% высокотехнологичной продукции больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.