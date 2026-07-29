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Латышонок отправился в аренду в "Балтику" - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
21:18 29.07.2026
Латышонок отправился в аренду в "Балтику"

Перешедший в "Нижний Новгород" Латышонок отправился в аренду в "Балтику"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЕвгений Латышонок
Евгений Латышонок - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь Евгений Латышонок отправлен из «Нижнего Новгорода» в аренду в калининградскую «Балтику» до конца сезона.
  • Ранее «Зенит» объявил об уходе Латышонка в «Нижний Новгород», где он подписал контракт на три года.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Нижний Новгород" отправил вратаря Евгения Латышонка в аренду в калининградскую "Балтику", сообщается в Telegram-канале волжского футбольного клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. В среду "Зенит" объявил об уходе 28-летнего Латышонка в "Нижний Новгород", с которым он подписал контракт на три года.
Латышонок - воспитанник "Краснодара", он выступал в составе "Балтики" с 2019 по 2024 год, откуда перешел в петербургский клуб.
Латышонок по ходу сезона-2025/26 проиграл конкуренцию Денису Адамову за место основного вратаря "Зенита". Он принял участие в 13 матчах команды во всех турнирах (девять из них в Кубке России), шесть раз сыграв на ноль. В составе "Зенита" Латышонок стал чемпионом России (2026).
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