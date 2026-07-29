Латышонок отправился в аренду в "Балтику"

Краткий пересказ от РИА ИИ Вратарь Евгений Латышонок отправлен из «Нижнего Новгорода» в аренду в калининградскую «Балтику» до конца сезона.

Ранее «Зенит» объявил об уходе Латышонка в «Нижний Новгород», где он подписал контракт на три года.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Нижний Новгород" отправил вратаря Евгения Латышонка в аренду в калининградскую "Балтику", сообщается в Telegram-канале волжского футбольного клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. В среду "Зенит" объявил об уходе 28-летнего Латышонка в "Нижний Новгород", с которым он подписал контракт на три года.

Латышонок - воспитанник "Краснодара", он выступал в составе "Балтики" с 2019 по 2024 год, откуда перешел в петербургский клуб.