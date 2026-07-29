В Кузбассе мужчину, порезавшего полицейского, отправили под домашний арест

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес не менее двух ударов бритвой по лицу другому человеку.

Полицейский пресек действия обвиняемого, но был ранен — обвиняемый причинил ему резаную рану предплечья.

Новоильинский районный суд Новокузнецка отправил обвиняемого под домашний арест с 28.07.2026 по 26.09.2026.

КЕМЕРОВО, 29 июл – РИА Новости. Новоильинский районный суд города Новокузнецка Кемеровской области отправил под домашний арест мужчину, который пытался бритвой изрезать лицо человеку и порезавший полицейского, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 26 июля во время конфликта с мужчиной нанес ему не менее двух ударов бритвой по лицу, говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-центре судов, обвиняемый применил опасную бритву и порезал лицо мужчине.

Отмечается, что довести преступный умысел до конца он не смог, действия обвиняемого пресек полицейский.

"По версии следствия, при пресечении противоправных действий обвиняемый применил насилие в отношении представителя власти, причинив ему резаную рану предплечья", – сообщили в пресс-центре.

Обвиняемый частично признал вину.

"Новоильинский районный суд Новокузнецка рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство, а также в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. Суд пришел к выводу о необходимости избрания обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста с 28.07.2026 по 26.09.2026", – говорится в сообщении