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В Кузбассе мужчину, порезавшего полицейского, отправили под домашний арест - РИА Новости, 29.07.2026
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12:31 29.07.2026
В Кузбассе мужчину, порезавшего полицейского, отправили под домашний арест

В Кузбассе порезавшего полицейского мужчину отправили под домашний арест

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес не менее двух ударов бритвой по лицу другому человеку.
  • Полицейский пресек действия обвиняемого, но был ранен — обвиняемый причинил ему резаную рану предплечья.
  • Новоильинский районный суд Новокузнецка отправил обвиняемого под домашний арест с 28.07.2026 по 26.09.2026.
КЕМЕРОВО, 29 июл – РИА Новости. Новоильинский районный суд города Новокузнецка Кемеровской области отправил под домашний арест мужчину, который пытался бритвой изрезать лицо человеку и порезавший полицейского, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 26 июля во время конфликта с мужчиной нанес ему не менее двух ударов бритвой по лицу, говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-центре судов, обвиняемый применил опасную бритву и порезал лицо мужчине.
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Отмечается, что довести преступный умысел до конца он не смог, действия обвиняемого пресек полицейский.
"По версии следствия, при пресечении противоправных действий обвиняемый применил насилие в отношении представителя власти, причинив ему резаную рану предплечья", – сообщили в пресс-центре.
Обвиняемый частично признал вину.
"Новоильинский районный суд Новокузнецка рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство, а также в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей. Суд пришел к выводу о необходимости избрания обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста с 28.07.2026 по 26.09.2026", – говорится в сообщении.
На момент публикации постановление суда в законную силу не вступило.
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