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Юрист объяснил, какие купюры нужно менять в банке - РИА Новости, 29.07.2026
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03:05 29.07.2026
Юрист объяснил, какие купюры нужно менять в банке

Хаминский: купюру с существенными дефектами можно обменять только в банке

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Повреждения купюры, такие как небольшие потертости, надрывы, проколы и утраченные уголки, не мешают ей быть принятой в магазине, но если купюра имеет более серьезные дефекты, магазин может отказать в приеме.
  • Если купюра существенно повреждена, ее можно обменять в банке при условии, что она сохранила не менее 55% первоначальной площади.
  • Обмен производится бесплатно.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поврежденную купюру могут не принять в магазине, если дефекты серьезные. О том, когда нужно обращаться в банк, агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.
Небольшие потертости, надрывы, проколы, утраченные уголки — такие повреждения не мешают расплачиваться, продавец обязан принять банкноту. Если же купюра склеена скотчем, имеет разрывы края длиннее 7 мм, сквозные отверстия от 4 мм или посторонние надписи из двух знаков, магазин может отказать — это критические дефекты.
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"Если дефекты существенны, обмен возможен только в банковском учреждении", — пояснил Хаминский.
Главное условие для обмена — купюра должна сохранить не менее 55% первоначальной площади. Если осталось меньше, банк откажет. Обмен в любом банке производится бесплатно.
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