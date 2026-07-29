Юрист объяснил, какие купюры нужно менять в банке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Повреждения купюры, такие как небольшие потертости, надрывы, проколы и утраченные уголки, не мешают ей быть принятой в магазине, но если купюра имеет более серьезные дефекты, магазин может отказать в приеме.
- Если купюра существенно повреждена, ее можно обменять в банке при условии, что она сохранила не менее 55% первоначальной площади.
- Обмен производится бесплатно.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Поврежденную купюру могут не принять в магазине, если дефекты серьезные. О том, когда нужно обращаться в банк, агентству "Прайм" рассказал юрист Александр Хаминский.
Небольшие потертости, надрывы, проколы, утраченные уголки — такие повреждения не мешают расплачиваться, продавец обязан принять банкноту. Если же купюра склеена скотчем, имеет разрывы края длиннее 7 мм, сквозные отверстия от 4 мм или посторонние надписи из двух знаков, магазин может отказать — это критические дефекты.
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"Если дефекты существенны, обмен возможен только в банковском учреждении", — пояснил Хаминский.
Главное условие для обмена — купюра должна сохранить не менее 55% первоначальной площади. Если осталось меньше, банк откажет. Обмен в любом банке производится бесплатно.
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