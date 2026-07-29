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В портах Констанцы приостановили движение судов - РИА Новости, 29.07.2026
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13:51 29.07.2026
В портах Констанцы приостановили движение судов

В портах Констанцы приостановили движение судов из-за угрозы взрыва

© AP Photo / Vadim GhirdaПорт румынского города Констанца
Порт румынского города Констанца - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Порт румынского города Констанца
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение судов в северном и южном портах Констанцы приостановлено.
  • Объявлена тревога из-за угрозы взрыва.
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Движение судов в северном и южном портах румынского города Констанца приостановлено, объявлена тревога из-за угрозы взрыва, сообщает румынский телеканал Digi24.
"Маневры морских и речных судов в северном и южном портах Констанцы приостановлены по соображениям безопасности в связи с угрозой взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
СМИ пока более детальной информацией не располагает.
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