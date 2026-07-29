В портах Констанцы приостановили движение судов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение судов в северном и южном портах Констанцы приостановлено.
- Объявлена тревога из-за угрозы взрыва.
КИШИНЕВ, 29 июл - РИА Новости. Движение судов в северном и южном портах румынского города Констанца приостановлено, объявлена тревога из-за угрозы взрыва, сообщает румынский телеканал Digi24.
"Маневры морских и речных судов в северном и южном портах Констанцы приостановлены по соображениям безопасности в связи с угрозой взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
СМИ пока более детальной информацией не располагает.