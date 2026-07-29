Кировчан будут информировать о ракетной опасности по СМС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителям Кировской области будут рассылать СМС-оповещения при объявлении ракетной опасности или угрозы атаки беспилотников.
- Информировать граждан будут также через мобильные приложения МЧС России и «Экстренный вызов 112».
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. СМС-оповещения будут рассылать жителям Кировской области при объявлении ракетной опасности или угрозы атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Соколов.
"В связи с тем, что противник получил в свое распоряжение оружие, способное достигать городов и районов Кировской области (ракеты, дальнобойные тяжелые беспилотники), на заседании оперативного штаба приняли решение, что в случае возникновения ракетной опасности или угрозы атаки беспилотных воздушных судов информировать об этом граждан по СМС, а также через мобильные приложения МЧС России и "Экстренный вызов 112", - написал Соколов в канале на платформе "Макс".
Он заявил, что поручил максимально информировать людей о порядке действий при таких угрозах начиная с 30 июля.