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Кировчан будут информировать о ракетной опасности по СМС - РИА Новости, 29.07.2026
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19:52 29.07.2026
Кировчан будут информировать о ракетной опасности по СМС

Кировчан будут информировать о ракетной или беспилотной опасности по СМС

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителям Кировской области будут рассылать СМС-оповещения при объявлении ракетной опасности или угрозы атаки беспилотников.
  • Информировать граждан будут также через мобильные приложения МЧС России и «Экстренный вызов 112».
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. СМС-оповещения будут рассылать жителям Кировской области при объявлении ракетной опасности или угрозы атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Соколов.
"В связи с тем, что противник получил в свое распоряжение оружие, способное достигать городов и районов Кировской области (ракеты, дальнобойные тяжелые беспилотники), на заседании оперативного штаба приняли решение, что в случае возникновения ракетной опасности или угрозы атаки беспилотных воздушных судов информировать об этом граждан по СМС, а также через мобильные приложения МЧС России и "Экстренный вызов 112", - написал Соколов в канале на платформе "Макс".
Он заявил, что поручил максимально информировать людей о порядке действий при таких угрозах начиная с 30 июля.
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БезопасностьКировская областьАлександр СоколовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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