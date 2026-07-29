Кировчан будут информировать о ракетной опасности по СМС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. СМС-оповещения будут рассылать жителям Кировской области при объявлении ракетной опасности или угрозы атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Соколов.

Он заявил, что поручил максимально информировать людей о порядке действий при таких угрозах начиная с 30 июля.