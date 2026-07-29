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Умер французский диджей Kavinsky - РИА Новости, 29.07.2026
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12:45 29.07.2026
Умер французский диджей Kavinsky

Французский диджей Kavinsky умер в возрасте 50 лет

© REUTERS / Abdullah Firas/ABACAДиджей Kavinsky
Диджей Kavinsky - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Abdullah Firas/ABACA
Диджей Kavinsky
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский диджей Kavinsky (Венсан Пьер Клод Белорже) умер в возрасте 50 лет.
  • Тело артиста нашли в его доме, начато расследование для установления причин смерти.
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Французский диджей Венсан Пьер Клод Белорже, известный под именем Kavinsky, умер в возрасте 50 лет, сообщает телеканал BFMTV.
"Диджей Kavinsky, известный по композиции Nightcall, умер в возрасте 50 лет", - сообщает канал со ссылкой на парижскую прокуратуру.
Тело артиста нашли во вторник в его доме. Было начато расследование для установления причин смерти, уточнили в прокуратуре. На начальном этапе ничего не указывает на подозрительную смерть.
 
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