Умер французский диджей Kavinsky

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский диджей Kavinsky (Венсан Пьер Клод Белорже) умер в возрасте 50 лет.
- Тело артиста нашли в его доме, начато расследование для установления причин смерти.
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Французский диджей Венсан Пьер Клод Белорже, известный под именем Kavinsky, умер в возрасте 50 лет, сообщает телеканал BFMTV.
"Диджей Kavinsky, известный по композиции Nightcall, умер в возрасте 50 лет", - сообщает канал со ссылкой на парижскую прокуратуру.
Тело артиста нашли во вторник в его доме. Было начато расследование для установления причин смерти, уточнили в прокуратуре. На начальном этапе ничего не указывает на подозрительную смерть.