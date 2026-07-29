Умер французский диджей Kavinsky

"Диджей Kavinsky, известный по композиции Nightcall, умер в возрасте 50 лет", - сообщает канал со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Тело артиста нашли во вторник в его доме. Было начато расследование для установления причин смерти, уточнили в прокуратуре. На начальном этапе ничего не указывает на подозрительную смерть.