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На выборы глав субъектов выдвинули 40 кандидатов - РИА Новости, 29.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:59 29.07.2026
На выборы глав субъектов выдвинули 40 кандидатов

На выборы глав субъектов выдвинули 40 кандидатов от девяти партий

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПереносная урна с бюллетенями на избирательном участке
Переносная урна с бюллетенями на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Переносная урна с бюллетенями на избирательном участке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На выборы глав субъектов в ЕДГ-2026 выдвинули 40 кандидатов от девяти политических партий.
  • Уже зарегистрировано 12 кандидатов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сорок кандидатов от девяти политических партий выдвинуты на выборы глав субъектов в ЕДГ-2026, 12 кандидатов от пяти партий уже зарегистрированы, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации: 40 кандидатов выдвинуто девятью региональными отделениями политических партий. Зарегистрировано 12 кандидатов от пяти политических партий", - говорится в презентации Памфиловой, которую она продемонстрировала на заседании ЦИК в среду.
В единый день голосования 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.
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