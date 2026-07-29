На выборы глав субъектов выдвинули 40 кандидатов

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сорок кандидатов от девяти политических партий выдвинуты на выборы глав субъектов в ЕДГ-2026, 12 кандидатов от пяти партий уже зарегистрированы, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.