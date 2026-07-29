На выборы глав субъектов выдвинули 40 кандидатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На выборы глав субъектов в ЕДГ-2026 выдвинули 40 кандидатов от девяти политических партий.
- Уже зарегистрировано 12 кандидатов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сорок кандидатов от девяти политических партий выдвинуты на выборы глав субъектов в ЕДГ-2026, 12 кандидатов от пяти партий уже зарегистрированы, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации: 40 кандидатов выдвинуто девятью региональными отделениями политических партий. Зарегистрировано 12 кандидатов от пяти политических партий", - говорится в презентации Памфиловой, которую она продемонстрировала на заседании ЦИК в среду.
В единый день голосования 2026 года запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.