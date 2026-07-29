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Калинская обыграла Касаткину в первом круге турнира в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Теннис
 
00:01 29.07.2026
Калинская обыграла Касаткину в первом круге турнира в Вашингтоне

Калинская обыграла Касаткину в первом круге теннисного турнира в Вашингтоне

© Фото : XАнна Калинская
Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : X
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Калинская обыграла Дарью Касаткину в матче первого круга хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • Счет матча — 6:4, 6:1 в пользу Калинской.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представляющую Австралию экс-соотечественницу Дарью Касаткину в матче первого круга хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Игра завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу занимающей 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинской, которая посеяна на турнире под пятым номером. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Citi DC Open
28 июля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Дарья Касаткина
0 : 24:61:6
Анна Калинская
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором круге соперницей Калинской станет индонезийка Джанис Тьен.
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ТеннисСпортАнна КалинскаяДарья КасаткинаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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