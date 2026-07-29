Калинская обыграла Касаткину в первом круге турнира в Вашингтоне

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла представляющую Австралию экс-соотечественницу Дарью Касаткину в матче первого круга хардового турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу занимающей 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Калинской, которая посеяна на турнире под пятым номером. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.