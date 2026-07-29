Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Медведчук заявил, что Виктор Янукович упустил шанс сблизиться с Россией и избежать Майдана.
- По мнению Медведчука, в 2013 году Владимир Путин предлагал Украине помощь, но Янукович ей не воспользовался.
- Медведчук считает, что Украина могла получить экономическую выгоду от вступления в Таможенный союз и Евразийский экономический союз, но вместо этого сделала ставку на Соглашение об ассоциации с ЕС.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович упустил шанс сблизиться с Россией и избежать Майдана, он не воспользовался "рукой помощи", которую президент РФ Владимир Путин протянул Украине в 2013 году, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
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"Тогда, в июле 2013 года, Владимир Путин в очередной раз протянул Украине руку помощи. Воспользуйся этим Янукович,… то не было бы государственного переворота 2014 года и бойни на Донбассе, а впоследствии войны по всей Украине, а также того, что Украина стала самой бедной и умирающей страной в Европе", - написал Медведчук.
Тогда Украина могла получить реальную экономическую выгоду, войдя в Таможенный союз и вступив в Евразийский экономический союз с Россией, Белоруссией и другими странами, уточнил Медведчук.
"Команда Януковича, вместо того чтобы разрабатывать совместную экономическую стратегию прорыва на мировых рынках, кормила украинский народ байкой, что работать не потребуется и как только Украина начнет свободную торговлю с ЕС, подпишет Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, то потекут молочные реки в кисельных берегах", - отметил Медведчук.
Однако европейцы не стремились "осчастливить украинцев достатком", вместо этого они сделали из Украины "таран для России", подчеркнул Медведчук.