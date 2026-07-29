Янукович мог сблизиться с Россией и избежать Майдана, заявил Медведчук

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"Тогда, в июле 2013 года, Владимир Путин в очередной раз протянул Украине руку помощи. Воспользуйся этим Янукович,… то не было бы государственного переворота 2014 года и бойни на Донбассе, а впоследствии войны по всей Украине, а также того, что Украина стала самой бедной и умирающей страной в Европе", - написал Медведчук.