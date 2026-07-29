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В итальянской Eni надеются на возобновление сотрудничества с Россией - РИА Новости, 29.07.2026
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18:05 29.07.2026
В итальянской Eni надеются на возобновление сотрудничества с Россией

Топ-менеджер Eni Фьорилло надеется на возобновление сотрудничества с Россией

© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Топ-менеджер итальянской нефтегазовой группы Eni Лоренцо Фьорилло выразил надежду на возобновление сотрудничества с Россией и покупку российских энергоресурсов в будущем.
  • До введения антироссийских санкций Россия была крупнейшим поставщиком газа на итальянский рынок.
  • Фьорилло отметил, что налаживать поставки энергоресурсов из других стран сложнее, чем было с Россией.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Топ-менеджер итальянской нефтегазовой группы Eni Лоренцо Фьорилло выразил надежду на то, что в будущем компании удастся возобновить сотрудничество с Россией и снова покупать российские энергоресурсы.
Eni десятилетиями поставляла в Италию нефть и газ из России. До введения Евросоюзом антироссийских санкций Москва была крупнейшим поставщиком газа на итальянский рынок.
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"Мы потеряли страну, куда можно было просто поехать и купить энергоресурсы - Россию. Сейчас мы не можем это сделать... Сможем ли мы вести дела в будущем? Я надеюсь", - сказал Фьорилло в среду на конференции, посвященной квартальным результатам компании.
По его словам, поставки из других стран, а эта итальянская компания работает в 64 государствах, налаживать сложнее.
"Гонка за энергией теперь иная… Ты должен поехать туда и разведать энергоресурсы: освоить месторождение, запустить добычу. И только тогда ты получишь свои энергоресурсы", - отметил Фьорилло.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности.
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