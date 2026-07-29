В итальянской Eni надеются на возобновление сотрудничества с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Топ-менеджер итальянской нефтегазовой группы Eni Лоренцо Фьорилло выразил надежду на возобновление сотрудничества с Россией и покупку российских энергоресурсов в будущем.
- До введения антироссийских санкций Россия была крупнейшим поставщиком газа на итальянский рынок.
- Фьорилло отметил, что налаживать поставки энергоресурсов из других стран сложнее, чем было с Россией.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Топ-менеджер итальянской нефтегазовой группы Eni Лоренцо Фьорилло выразил надежду на то, что в будущем компании удастся возобновить сотрудничество с Россией и снова покупать российские энергоресурсы.
"Мы потеряли страну, куда можно было просто поехать и купить энергоресурсы - Россию. Сейчас мы не можем это сделать... Сможем ли мы вести дела в будущем? Я надеюсь", - сказал Фьорилло в среду на конференции, посвященной квартальным результатам компании.
По его словам, поставки из других стран, а эта итальянская компания работает в 64 государствах, налаживать сложнее.
"Гонка за энергией теперь иная… Ты должен поехать туда и разведать энергоресурсы: освоить месторождение, запустить добычу. И только тогда ты получишь свои энергоресурсы", - отметил Фьорилло.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай по отдельности.