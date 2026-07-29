В итальянской Eni надеются на возобновление сотрудничества с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Топ-менеджер итальянской нефтегазовой группы Eni Лоренцо Фьорилло выразил надежду на возобновление сотрудничества с Россией и покупку российских энергоресурсов в будущем.

До введения антироссийских санкций Россия была крупнейшим поставщиком газа на итальянский рынок.

Фьорилло отметил, что налаживать поставки энергоресурсов из других стран сложнее, чем было с Россией.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Топ-менеджер итальянской нефтегазовой группы Eni Лоренцо Фьорилло выразил надежду на то, что в будущем компании удастся возобновить сотрудничество с Россией и снова покупать российские энергоресурсы.

Eni десятилетиями поставляла в Италию нефть и газ из России. До введения Евросоюзом антироссийских санкций Москва была крупнейшим поставщиком газа на итальянский рынок.

"Мы потеряли страну, куда можно было просто поехать и купить энергоресурсы - Россию. Сейчас мы не можем это сделать... Сможем ли мы вести дела в будущем? Я надеюсь", - сказал Фьорилло в среду на конференции, посвященной квартальным результатам компании.

По его словам, поставки из других стран, а эта итальянская компания работает в 64 государствах, налаживать сложнее.

"Гонка за энергией теперь иная… Ты должен поехать туда и разведать энергоресурсы: освоить месторождение, запустить добычу. И только тогда ты получишь свои энергоресурсы", - отметил Фьорилло.

Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе.