В Харькове врачи помогали военнообязанным оформлять фиктивную инвалидность

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Врачи и работники медицинского учреждения в Харькове за деньги помогали военнообязанным оформлять фиктивную инвалидность, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

По данным следствия, в схеме участвовали пятеро фигурантов: двое врачей - невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель, оператор компьютерного набора областного учреждения здравоохранения и еще один мужчина. Этот мужчина вместе с водителем подыскивали военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации, и отправляли их к врачам-сообщникам. Врачи оформляли медицинские заключения с фиктивными диагнозами.