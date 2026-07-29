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В Харькове врачи помогали военнообязанным оформлять фиктивную инвалидность - РИА Новости, 29.07.2026
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11:17 29.07.2026
В Харькове врачи помогали военнообязанным оформлять фиктивную инвалидность

Медработники в Харькове за деньги оформляли фиктивную инвалидность

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Харькове врачи и работники медицинского учреждения помогали военнообязанным оформлять фиктивную инвалидность за деньги.
  • В схеме участвовали пятеро фигурантов: двое врачей, водитель, оператор компьютерного набора и еще один мужчина.
  • Всем участникам схемы предъявлено обвинение, четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Врачи и работники медицинского учреждения в Харькове за деньги помогали военнообязанным оформлять фиктивную инвалидность, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ разоблачена схема незаконного оформления инвалидности военнообязанным. За 5-8 тысяч долларов им помогали получить документы, дававшие право на отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
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По данным следствия, в схеме участвовали пятеро фигурантов: двое врачей - невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель, оператор компьютерного набора областного учреждения здравоохранения и еще один мужчина. Этот мужчина вместе с водителем подыскивали военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации, и отправляли их к врачам-сообщникам. Врачи оформляли медицинские заключения с фиктивными диагнозами.
"На основании этих документов мужчинам устанавливалась группа инвалидности, которая давала право на отсрочку от мобилизации", - объяснили в офисе генпрокурора.
Сообщается, что в ходе обысков у подозреваемых изъято более 319 тысяч долларов. Всем пяти участникам схемы предъявлено обвинение в препятствовании деятельности ВСУ по предварительному сговору. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Четырех подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога. Решается вопрос о мере пресечения пятому подозреваемому.
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