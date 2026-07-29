Рейтинг@Mail.ru
Свищев поддержал решение European Gymnastics по российским атлетам - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 29.07.2026 (обновлено: 12:26 29.07.2026)
Свищев поддержал решение European Gymnastics по российским атлетам

Свищев: Европа приняла справедливое решение по российским гимнастам

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Свищев
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Свищев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал выступления российских спортсменов с флагом и гимном.
  • Ранее 11 стран обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам выступать с национальной символикой.
  • Дмитрий Свищев заявил, что претензии 11 стран вызваны чисто политическими мотивами и не имеют спортивной подоплеки.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) принял справедливое решение по российским спортсменам, проигнорировав протесты 11 европейских стран, продиктованные политическими мотивами, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Внеочередная генеральная ассамблея European Gymnastics во вторник ратифицировала выступления российских спортсменов с флагом и гимном. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Как отмечалось, для соревнований, одобренных до 28 июля, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если этого потребуют власти принимающей страны. Ранее 11 стран обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026 - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Дегтярев высказался о полноценном допуске российских гимнастов к турнирам
28 июля, 20:36
"Мировая гимнастика – это не 11 федераций европейских стран, а большое количество федераций, которые развивают этот вид спорта. Что касается претензий 11 стран, которые сейчас враждебно настроены по отношению к России и нашему спорту, то в Европейском гимнастическом союзе прекрасно понимают, что они вызваны чисто политическими мотивами. И никакой спортивной подоплеки здесь нет", - сказал Свищев.
"Поэтому Европейский гимнастический союз с учетом мнения большинства членов организации принял совершенно правильное, справедливое и законное решение отклонить апелляцию этих стран. И теперь наши спортсмены будут участвовать во всех международных спортивных соревнованиях с флагом и гимном", - отметил собеседник агентства.
Тренер российских гимнастов Валентина Родионенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Родионенко оценила шансы россиян выступить на чемпионате Европы с флагом
Вчера, 10:50
 
СпортРоссияДмитрий СвищевГосдума РФСпортивная гимнастикаХудожественная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    В. Синью
    Л. Самсонова
    22
    66
  • Футбол
    Закончен (П)
    Кайрат
    Омония
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Црвена Звезда
    Ларн
    5
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лех
    Орхус
    1
    5
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    А. Захарова
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Гурник Забже
    Фенербахче
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Д. ШнайдерВ. Уильямс
    Т. ЦяньхуэйС. Ифань
    42
    66
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала