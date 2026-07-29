Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) ратифицировал выступления российских спортсменов с флагом и гимном.
- Ранее 11 стран обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам выступать с национальной символикой.
- Дмитрий Свищев заявил, что претензии 11 стран вызваны чисто политическими мотивами и не имеют спортивной подоплеки.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) принял справедливое решение по российским спортсменам, проигнорировав протесты 11 европейских стран, продиктованные политическими мотивами, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Внеочередная генеральная ассамблея European Gymnastics во вторник ратифицировала выступления российских спортсменов с флагом и гимном. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Как отмечалось, для соревнований, одобренных до 28 июля, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если этого потребуют власти принимающей страны. Ранее 11 стран обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой.
"Мировая гимнастика – это не 11 федераций европейских стран, а большое количество федераций, которые развивают этот вид спорта. Что касается претензий 11 стран, которые сейчас враждебно настроены по отношению к России и нашему спорту, то в Европейском гимнастическом союзе прекрасно понимают, что они вызваны чисто политическими мотивами. И никакой спортивной подоплеки здесь нет", - сказал Свищев.
"Поэтому Европейский гимнастический союз с учетом мнения большинства членов организации принял совершенно правильное, справедливое и законное решение отклонить апелляцию этих стран. И теперь наши спортсмены будут участвовать во всех международных спортивных соревнованиях с флагом и гимном", - отметил собеседник агентства.