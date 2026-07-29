Свищев поддержал решение European Gymnastics по российским атлетам

Внеочередная генеральная ассамблея European Gymnastics во вторник ратифицировала выступления российских спортсменов с флагом и гимном. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Как отмечалось, для соревнований, одобренных до 28 июля, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если этого потребуют власти принимающей страны. Ранее 11 стран обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой.