Краткий пересказ от РИА ИИ Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала право российских спортсменов выступать с флагом и гимном.

Для соревнований, одобренных до 28 июля, может применяться переходный порядок: атлетов допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если этого требуют закон или обязательные требования принимающей страны.

Валентина Родионенко заявила, что несмотря на сопротивление противников, российские спортсмены добились права выступать с флагом и гимном и должны сосредоточиться на участии в соревнованиях и победе.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Сборная России, несмотря на все происки противников, добилась права выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном, главная задача атлетов – выходить на старты и побеждать, заявила РИА Новости экс-старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза во вторник ратифицировала выступления российских спортсменов с флагом и гимном. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Как отмечается, для соревнований, одобренных до 28 июля, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если этого требуют закон или обязательные требования принимающей страны.

"Я поздравляю всех с этим решением. Да, какие-то европейские федерации выступали против нас, но, несмотря ни на что, мы победили. Мы очень рады, что снова будем выступать с флагом и гимном", - сказала Родионенко

"Наши противники могут продолжать эту борьбу, но вы же видите, что на ассамблее их позицию большинство не поддержало. И было принято окончательное решение. Но мне кажется, что эти люди уже никогда не успокоятся. Но нам важно делать свое дело, выходить на старт и выигрывать", - отметила собеседница агентства.