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Родионенко: Россия победила, несмотря на все происки противников - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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10:36 29.07.2026
Родионенко: Россия победила, несмотря на все происки противников

Родионенко прокомментировала полноценный допуск российских гимнастов к турнирам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВалентина Родионенко
Валентина Родионенко - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Валентина Родионенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала право российских спортсменов выступать с флагом и гимном.
  • Для соревнований, одобренных до 28 июля, может применяться переходный порядок: атлетов допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если этого требуют закон или обязательные требования принимающей страны.
  • Валентина Родионенко заявила, что несмотря на сопротивление противников, российские спортсмены добились права выступать с флагом и гимном и должны сосредоточиться на участии в соревнованиях и победе.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Сборная России, несмотря на все происки противников, добилась права выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном, главная задача атлетов – выходить на старты и побеждать, заявила РИА Новости экс-старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза во вторник ратифицировала выступления российских спортсменов с флагом и гимном. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Как отмечается, для соревнований, одобренных до 28 июля, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если этого требуют закон или обязательные требования принимающей страны.
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"Я поздравляю всех с этим решением. Да, какие-то европейские федерации выступали против нас, но, несмотря ни на что, мы победили. Мы очень рады, что снова будем выступать с флагом и гимном", - сказала Родионенко.
"Наши противники могут продолжать эту борьбу, но вы же видите, что на ассамблее их позицию большинство не поддержало. И было принято окончательное решение. Но мне кажется, что эти люди уже никогда не успокоятся. Но нам важно делать свое дело, выходить на старт и выигрывать", - отметила собеседница агентства.
Исполком World Gymnastics принял аналогичное решение 17 мая. При этом ограничения могут сохраниться на соревнованиях, утвержденных до того, как это произошло.
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