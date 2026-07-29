Экс-продюсер Газманова заявил о начале выплаты компенсации артисту

Краткий пересказ от РИА ИИ Филипп Росса, обвиняемый в мошенничестве и нарушении авторских прав, заявил в Мосгорсуде, что начал выплачивать компенсацию Газманову.

Мосгорсуд признал законным арест экс-продюсера, несмотря на обжалование решения со стороны защиты.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Бывший продюсер народного артиста РФ Олега Газманова Филипп Росса, обвиняемый в мошенничестве и нарушении авторских прав, заявил в ходе заседания Мосгорсуда, что уже начал выплачивать компенсацию потерпевшему артисту, передает корреспондент РИА Новости.

"Я уже начал выплачивать компенсацию потерпевшей стороне", — сказал обвиняемый в суде, уточнив, что предпринимает шаги для возмещения ущерба.

Защита экс-продюсера поддержала его позицию, указав, что подзащитный дает правдивые показания и не скрывается от следствия.

Ранее Басманный суд продлил бывшему продюсеру срок содержания под стражей до 5 августа. Защита обжаловала это решение, однако Мосгорсуд признал арест законным.