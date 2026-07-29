Экс-продюсер Газманова заявил о начале выплаты компенсации артисту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Филипп Росса, обвиняемый в мошенничестве и нарушении авторских прав, заявил в Мосгорсуде, что начал выплачивать компенсацию Газманову.
- Мосгорсуд признал законным арест экс-продюсера, несмотря на обжалование решения со стороны защиты.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Бывший продюсер народного артиста РФ Олега Газманова Филипп Росса, обвиняемый в мошенничестве и нарушении авторских прав, заявил в ходе заседания Мосгорсуда, что уже начал выплачивать компенсацию потерпевшему артисту, передает корреспондент РИА Новости.
"Я уже начал выплачивать компенсацию потерпевшей стороне", — сказал обвиняемый в суде, уточнив, что предпринимает шаги для возмещения ущерба.
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Защита экс-продюсера поддержала его позицию, указав, что подзащитный дает правдивые показания и не скрывается от следствия.
Ранее Басманный суд продлил бывшему продюсеру срок содержания под стражей до 5 августа. Защита обжаловала это решение, однако Мосгорсуд признал арест законным.
Уголовное дело в отношении продюсера было возбуждено 5 марта 2026 года. Ему инкриминируется хищение денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а также нарушение авторских и смежных прав (часть 2 статьи 146 УК РФ). По данным следствия, он систематически передавал неустановленным лицам произведения Олега Газманова и права на их использование без ведома артиста, чем причинил ему материальный ущерб и моральный вред. Сумма ущерба превышает 8 миллионов рублей.
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