Гайдарбек Гайдарбеков покинул пост замглавы минспорта Дагестана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гайдарбек Гайдарбеков покинул должность заместителя министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан.
- Отставка Гайдарбекова прошла по его собственному желанию.
МАХАЧКАЛА, 29 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков покинул должность заместителя руководителя минспорта Дагестана, сообщили в правительстве республики.
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"Гайдарбек Гайдарбеков освобожден от должности заместителя министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов", – говорится в сообщении.
Гайдарбеков выиграл золото на Олимпиаде 2004 года в Афинах, стал серебряным призером Игр 2000 года в Сиднее. Заместителем министра спорта Дагестана работал с 2011 года.