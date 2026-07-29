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Гайдарбек Гайдарбеков покинул пост замглавы минспорта Дагестана - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Гайдарбек Гайдарбеков покинул пост замглавы минспорта Дагестана

Олимпийский чемпион Гайдарбеков покинул пост замминистра спорта Дагестана

© РИА НовостиЗдание правительства Дагестана в Махачкале
Здание правительства Дагестана в Махачкале - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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Здание правительства Дагестана в Махачкале. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гайдарбек Гайдарбеков покинул должность заместителя министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан.
  • Отставка Гайдарбекова прошла по его собственному желанию.
МАХАЧКАЛА, 29 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков покинул должность заместителя руководителя минспорта Дагестана, сообщили в правительстве республики.
«

"Гайдарбек Гайдарбеков освобожден от должности заместителя министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов", – говорится в сообщении.

Гайдарбеков выиграл золото на Олимпиаде 2004 года в Афинах, стал серебряным призером Игр 2000 года в Сиднее. Заместителем министра спорта Дагестана работал с 2011 года.
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