Гайдарбек Гайдарбеков покинул пост замглавы минспорта Дагестана

"Гайдарбек Гайдарбеков освобожден от должности заместителя министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов", – говорится в сообщении .

Гайдарбеков выиграл золото на Олимпиаде 2004 года в Афинах, стал серебряным призером Игр 2000 года в Сиднее. Заместителем министра спорта Дагестана работал с 2011 года.