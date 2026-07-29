Федерация футбола Франции изменила логотип сборной после назначения Зидана

В основу нового логотипа легло переработанное изображение галльского петуха - исторического символа французского футбола. При его создании дизайнеры вдохновлялись первыми эмблемами федерации, использовавшимися в 1920-х годах. Кроме того, на логотипе появилось слово FRANCE, которое, как отмечается, должно подчеркнуть представительскую роль национальных сборных.

Зидан сменил на посту соотечественника Дидье Дешама, возглавлявшего сборную Франции с 2012 года и завершившего работу с командой после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством "трехцветные" стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).