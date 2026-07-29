Федерация футбола Франции изменила логотип сборной после назначения Зидана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация футбола Франции представила новую эмблему национальных сборных с обновленным изображением галльского петуха.
- Зинедин Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции, его контракт рассчитан на четыре года — до чемпионата мира 2030 года.
- Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября на выезде против команды Турции в первом туре группового этапа Лиги наций.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федерация футбола Франции (FFF) представила новую эмблему национальных сборных с обновленным изображением галльского петуха после назначения Зинедина Зидана главным тренером мужской команды.
В заявлении на сайте FFF отмечается, что ребрендинг приурочен к началу нового цикла для сборных. Предыдущий логотип был обновлен в 2018 году после победы французов на мировом первенстве в России. Тогда на эмблеме появилась вторая звезда, символизирующая второй титул чемпионов мира.
В основу нового логотипа легло переработанное изображение галльского петуха - исторического символа французского футбола. При его создании дизайнеры вдохновлялись первыми эмблемами федерации, использовавшимися в 1920-х годах. Кроме того, на логотипе появилось слово FRANCE, которое, как отмечается, должно подчеркнуть представительскую роль национальных сборных.
Во вторник Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции. Его контракт рассчитан на четыре года - до чемпионата мира 2030 года. Специалист официально приступит к исполнению обязанностей 1 августа. Состав тренерского штаба Зидана будет объявлен в начале сентября. Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября на выезде против команды Турции в первом туре группового этапа Лиги наций.
Зидан сменил на посту соотечественника Дидье Дешама, возглавлявшего сборную Франции с 2012 года и завершившего работу с командой после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством "трехцветные" стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).