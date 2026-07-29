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Федерация футбола Франции изменила логотип сборной после назначения Зидана - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
18:11 29.07.2026
Федерация футбола Франции изменила логотип сборной после назначения Зидана

Федерация футбола Франции представила новую эмблему сборной с галльским петухом

© FFFНовая эмблема FFF с обновленным изображением галльского петуха
Новая эмблема FFF с обновленным изображением галльского петуха - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© FFF
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация футбола Франции представила новую эмблему национальных сборных с обновленным изображением галльского петуха.
  • Зинедин Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции, его контракт рассчитан на четыре года — до чемпионата мира 2030 года.
  • Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября на выезде против команды Турции в первом туре группового этапа Лиги наций.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Федерация футбола Франции (FFF) представила новую эмблему национальных сборных с обновленным изображением галльского петуха после назначения Зинедина Зидана главным тренером мужской команды.
В заявлении на сайте FFF отмечается, что ребрендинг приурочен к началу нового цикла для сборных. Предыдущий логотип был обновлен в 2018 году после победы французов на мировом первенстве в России. Тогда на эмблеме появилась вторая звезда, символизирующая второй титул чемпионов мира.
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В основу нового логотипа легло переработанное изображение галльского петуха - исторического символа французского футбола. При его создании дизайнеры вдохновлялись первыми эмблемами федерации, использовавшимися в 1920-х годах. Кроме того, на логотипе появилось слово FRANCE, которое, как отмечается, должно подчеркнуть представительскую роль национальных сборных.
Во вторник Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции. Его контракт рассчитан на четыре года - до чемпионата мира 2030 года. Специалист официально приступит к исполнению обязанностей 1 августа. Состав тренерского штаба Зидана будет объявлен в начале сентября. Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября на выезде против команды Турции в первом туре группового этапа Лиги наций.
Зидан сменил на посту соотечественника Дидье Дешама, возглавлявшего сборную Франции с 2012 года и завершившего работу с командой после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством "трехцветные" стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).
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