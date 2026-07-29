Из московского ТЦ "Павелецкая Плаза" эвакуируют людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ТЦ "Павелецкая Плаза" в Москве проходит эвакуация.
- Посетителей просят покинуть здание, следуя указаниям сотрудников администрации и охраны.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Эвакуация проходит в ТЦ "Павелецкая Плаза" в Москве в среду, сообщается в Telegram-канале торгового центра.
«
"Уважаемые посетители, в ТЦ "Павелецкая Плаза" проходит эвакуация. Мы просим вас покинуть здание, следуя указаниям сотрудников администрации и охраны", - говорится в сообщении.
В торговом центре призвали следить за обновлениями - сообщения об открытии появятся своевременно.
В Москве посетителей эвакуировали из торгового центра "РИО"
6 января, 21:01