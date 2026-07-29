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Wildberries эвакуировал сотрудников с логистического объекта в Рязани - РИА Новости, 29.07.2026
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07:48 29.07.2026
Wildberries эвакуировал сотрудников с логистического объекта в Рязани

Wildberries провел эвакуацию сотрудников с логистического объекта в Рязани

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рязанской области была отражена массовая атака БПЛА, объявлялась воздушная тревога.
  • Сотрудники логистического объекта Wildberries в Рязани были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники логистического объекта Wildberries в Рязани были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности, сообщила компания.
Губернатор Павел Малков ранее в среду сообщал, что в регионе отражалась массовая атака БПЛА, объявлялась воздушная тревога.
"Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности", - говорится в сообщении Wildberries.
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РязаньПавел МалковВайлдберриз (Wildberries)
 
 
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