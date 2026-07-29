Wildberries эвакуировал сотрудников с логистического объекта в Рязани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рязанской области была отражена массовая атака БПЛА, объявлялась воздушная тревога.
- Сотрудники логистического объекта Wildberries в Рязани были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники логистического объекта Wildberries в Рязани были эвакуированы в соответствии с требованиями безопасности, сообщила компания.
Губернатор Павел Малков ранее в среду сообщал, что в регионе отражалась массовая атака БПЛА, объявлялась воздушная тревога.
"Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности", - говорится в сообщении Wildberries.